تكنولوجيا: سامسونج تدعم سلسلة Galaxy Watch7 بمعالجات Exynos 5535 وExynos S5E5535 الجديدة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بدأت العملاق الكوري في العمل على جيل جديد من الساعات الذكية، ولقد أكدت أحدث التسريبات على أن سلسلة Galaxy Watch7 تأتي بمعالجات Exynos 5535 وExynos S5E5535 الجديدة من سامسونج.

قدم “Roland Quandt” تفاصيل جديدة حول الجيل القادم من ساعات سامسونج الذكية “Galaxy Watch7” المتوقع إطلاقها بشكل رسمي في حدث يعقد في شهر يوليو أو أغسطس من عام 2024.

كما أوضح تقرير “Quandt” خطط سامسونج لدعم ساعات Galaxy Watch7 القادمة بمعالج Exynos 5535، والتي رصدت برمز “ReaMEIZU” في منصة GAC في الصين في شهر أكتوبر من عام 2023.

ولقد ظهرت الرقاقة بنموذج رقم ‘S5E5535’ في GAC، وهو نفس الرمز الخاص برقاقة Exynos W930 التي تدعم ساعات Galaxy Watch6 الذكية، إلا أن التوقعات تشير إلى أن رقاقات Exynos 5535 وS5E5535 تأتي بعملية تصنيع جديدة.

كما تشير التوقعات إلى أن رقاقات Exynos 5535 وExynos S5E5535 تأتي بتحسينات في الآداء بنسبة تصل إلى 30%، مع إستهلاك أقل للطاقة بنسبة 50% مقارنة برقاقة Exynos W930.

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