تكنولوجيا: تسريبات تكشف عن مواصفات معالج سامسونج القادم Exynos 2500

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بدأت شركة سامسونج في العمل على جيل جديد من معالجات Exynos، ولقد إستعرضت أحدث التسريبات تفاصيل مواصفات رقاقة Exynos 2500.

قدمت العملاق الكوري هواتف Galaxy S24، وGalaxy S24 Plus في بعض الأسواق هذا العام برقاقة Exynos 2400، والآن تكشف أحدث التسريبات عن مواصفات رقاقة Exynos 2500 التي تدعم سلسلة هواتف Galaxy S25 العام المقبل.

وتشير التسريبات إلى أن رقاقة Exynos 2500 تأتي بعدد 10 من الأنوية على غرار رقاقة Exynos 2400 الحالية، كما تضم أنوية ARM القادمة.

أيضاً من المقرر أن ترتكز رقاقة Exynos 2500 على الجيل الثاني من عملية تصنيع سامسونج بدقة تصنيع 3 نانومتر (3nm GAP/SF3)، وهي عملية محسنة مقارنة بعملية تصنيع TSMC بشكل خاص في كفاءة الشريحة.

ومن المقرر أن تضم رقاقة Exynos 2500 نواة Cortex-X5 رئيسية بسرعة 3.2 GHz أو أكثر، مع ثلاثة من أنوية Cortex-A730 بسرعة بين 2.3 GHz إلى 2.5 GHz، إلى جانب اثنان من أنوية Cortex-A730، و4 من أنوية Cortex-A520 التي تستهدف التركيز على تعزيز الكفاءة.

يذكر أن التقارير التي جاءت حتى الآن أشارت إلى أن أنوية Cortex-X5 تتفوق على أحدث الأنوية المخصصة لرقاقات ابل في الآداء، لذا من المتوقع أن يتم تعزيز آداء رقاقة Exynos 2500.

أيضاً من المتوقع أن يضم Exynos 2500 كرت الشاشة Xclipse 950 الذي يرتكز على معمارية RDNA من AMD، وهي ترقية لمعالج Exynos 2400 الحالي الذي جاء بكرت الشاشة Xclipse 940.

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