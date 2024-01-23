تكنولوجيا: LG تطلق شاشات LG MyView الذكية في سوق الولايات المتحدة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت LG Electronics عن سلسلة شاشات LG MyView الذكية الجديدة والتي تتوفر على موقع الشركة الرسمي الآن.

تتضمن سلسلة شاشات LG MyView الذكية الجديدة من LG كلاً من شاشات 32SR85U، و32SR53FS، و27SR50F، على أن ترتكز الشاشات على منصة LG webOS التي تقدم مجموعة من التطبيقات المختارة والمميزة بتجربة سلسة لدعم المستخدم.

وتتميز الشاشات بتصميم يدعم الإنتاجية والعمل بسلاسة دون الحاجة إلى الإتصال بأجهزة الحاسب، ولقد حصلت شاشة 32SR85U على جائزة معرض CES للإبتكار، حيث تتميز الشاشة بلوحة IPS بحجم 31.5 إنش، وجودة عرض 4K أو بدقة 3840 في 2160 بيكسل، لذا يركز هذا الإصدار على تحسين جودة العرض.

من جانب أخر تتميز شاشات 32SR53FS و27SR50F بلوحات IPS ودقة 1920 في 1080 بيكسل، كما تقدم الشاشات ألوان نابضة وأعلى وضوح من جميع الزوايا.

أيضاً تتميز شاشات LG My View بتصميم فائق النحافة للإطارات في ثلاث جهات لتحسين تجربة العرض، وتأتي شاشة 32SR85U بحامل قابل للتعديل مع فتحة دائرية بتصميم غير تقليدي، بينما تنطلق شاشات 32SR53FS و27SR50F بحامل مميز بتصميم مسطح ونحيف.

ولقد حصدت شاشة 32SR85U جائزة “Red Dot Design” لعام 2023 وجائزة “iF Design” لعام 2023، وتتميز الشاشات بنظام webOS 23، مع دعم الوصول السريع لخدمات البث، والتطبيقات الإنتاجية مثل Microsoft 365 وتقويم Google.

ومن المقرر أن تتوفر شاشة 32SR85U بسعر 600 دولار تقريباً، بينما تنطلق شاشة 32SR53FS بسعر 300 دولار تقريباً، وتتوفر 27SR50F بسعر 200 دولار.

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