تكنولوجيا: خيار “الرد” في تطبيق رسائل جوجل مفقود من الإشعارات للبعض

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - يرى بعض مستخدمي رسائل جوجل خطأً غريبًا حيث تفتقد الإشعارات إجراء “الرد” المضمن على نظام أندرويد.

ويبدو ان أولئك المتأثرون بهذه المشكلة لديهم فقط القدرة على “وضع علامة مقروءة“. إذ ان خيار “الرد” و“التذكير بعد ساعة” مفقودان. وعلى هذا النحو، يتعين عليهم النقر على الإشعار (وفتح الرسائل) لإرسال الردود.

قد يكون هذا غير مريح تمامًا في الظروف التي لا تريد فيها الخروج من تطبيق لتطبيق آخر، مثل عند مشاهدة فيديو بشاشة كاملة.

هذه ليست مشكلة واسعة النطاق حيث أن وضع علامة مقروءة والرد والتذكير بعد ساعة واحدة متاح للغالبية العظمى من المستخدمين. ويبدو أن المشكلة ظهرت في الأسبوع الماضي مع عدد قليل من التقارير من مالكي Pixel.

بالمقارنة مع عمليات الإيقاف الأخيرة للميزات (التذكيرات وتحميل فيديو صور جوجل) التي لم تعترف بها الشركة بعد، فمن المرجح أن يكون هذا خطأ لأن الرد على الرسائل المضمنة من الإشعارات يعد إمكانية أساسية للغاية بحيث لا يمكن إزالتها.

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