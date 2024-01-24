تكنولوجيا: وان بلس تطلق هواتف OnePlus 12 وOnePlus 12R للأسواق العالمية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت وان بلس اليوم بشكل رسمي هواتف OnePlus 12 وOnePlus 12R للأسواق العالمية، كما قدمت سماعة Buds 3 اللاسلكية أيضاً.

عقدت وان بلس مؤتمرها اليوم في السوق الهندي لإطلاق هواتف OnePlus 12 وOnePlus 12R في أسواق جديدة، حيث تقدم هاتف OnePlus 12 للأسواق العالمية برقاقة معالج Snapdragon 8 Gen 3 التي تأتي بتحسينات في المعالجة بنسبة 30% وتحسينات في كرت الشاشة بنسبة 25%، كما يدعم الهاتف معايير LPDDR5X في الذاكرة العشوائية بسعة تصل إلى 16 جيجا بايت رام، ومعايير UFS 4.0 في السعة التخزينية التي تصل إلى 512 جيجا بايت.

هاتف OnePlus 12

يتميز OnePlus 12 بشاشة LTPO 4.0 AMOLED بحجم 6.82 إنش، ودقة عرض 1440 في 3168 بيكسل، كما تدعم الشاشة معدل تحديث يصل إلى 120Hz، وأقصى سطوع 4500 nits.

ويضم الهاتف الجيل الرابع من تقنية “Hasselblad” في الكاميرة مع مستشعر LYT-808 من سوني بدقة 50 ميجا بيكسل بحجم مستشعر 1/1.4 إنش، بفتحة عدسات f/1.6 وبعد بؤري 23مم، كما تتضمن الإعدادات مستشعر OmniVision OV64B بحجم 1/2.0 إنش وفتحة عدسات f/2.6 وبعد بؤري 70مم، والذي يدعم التكبير البصري حتى 6 مرات والتكبير الرقمي حتى 120مرة.

وتأتي الكاميرة الثالثة في OnePlus 12 بدقة 48 ميجا بيكسل وحجم مستشعر 1/2.0 وفتحة عدسات f/2.2 والتي تدعم بعد بؤري 14مم، بميزة التركيز التلقائي، بينما تأتي كاميرة السيلفي بدقة 32 ميجا بيكسل، وفتحة عدسات f/2.4.

وتدعم وان بلس هاتف OnePlus 12 بنظام تبريد “Dual Cryo-velocity VC”، مع غرف تبريد VC مزدوجة بحجم صغير وكبير ويشغل نظام التبريد مساحة 9140 مم²، أيضاً يتميز الهاتف بتصميم يتضمن هوائيات متعددة الإتجاهات بمجموع 16 هوائي لدعم إتصال لاسلكي فائق السرعة وبمستوى أعلى من الحماية، كما يدعم OnePlus 12 معايير IP65 لمقاومة الماء.

أيضاً يدعم هذا الإصدار بطارية بقدرة 5400 mAh، كما يأتي بتقنية الشحن السريع بقدرة 100W، والشحن اللاسلكي بقدرة 50W.

هاتف OnePlus 12R

ينطلق OnePlus 12R برقاقة معالج Snapdragon 8 Gen 2، وذاكرة عشوائية تصل إلى 16 جيجا بايت رام في ذاكرة LPDDR5X، وسعة تخزين 256 جيجا بايت في سعة UFS 4.0، أيضاً يتميز الهاتف بنظام تبريد VC مزدوج بمساحة 9140 مم 2.

كما يضم هاتف 12R شاشة LTPO4 AMOLED بحجم 6.78 إنش، ودقة عرض 1264 في 2780 بيكسل، ومعدل تحديث 120Hz، ويصل الهاتف في أقصى سطوع إلى نسبة 4500 nit.

ويدعم هذا الإصدار بطارية بقدرة 5500 mAh، كما يدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 100W، إلا أنه لا يدعم الشحن اللاسلكي.

وفي إعدادات الكاميرة الخلفية يأتي OnePlus 12R بمستشعر IMX890 رئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل بفتحة عدسات f/1.8 وحجم مستشعر 1/1.56 إنش، وبعد بؤري 24مم، بينما يأتي المستشعر الثاني بدقة 8 ميجا بيكسل وحجم مستشعر 1/4.0 إنش، وفتحة عدسات f/2.2 بتركيز ثابت وبعد بؤري 16مم، وتتضمن إعدادات الكاميرة أيضاً مستشعر macro بدقة 2 ميجا بيكسل، بينما تأتي كاميرة السيلفي بدقة 16 ميجا بيكسل وفتحة عدسات f/2.4.

كما يدعم الهاتف معايير IP64 لمقاومة الماء والغبار، ويتوفر الهاتف بألوان الأزرق اللامع، والرمادي المعتم، ويبدأ سعر الهاتف من 500 دولار للنموذج المميز بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام وسعة 128 جيجا بايت.

من جانب أخر يتوفر OnePlus 12 بألوان الأخضر، والأسود، بسعر يبدأ من 800 دولار للنموذج المميز بذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت رام وسعة 256 جيجا بايت.

سماعة OnePlus Buds 3

تنطلق سماعة OnePlus Buds 3 للأسواق العالمية بتصميم يتميز بمحركات تشغيل مزدوجة، ودعم لتقنية إلغاء الضوضاء بقدرة 49 ديسيبل، كما تأتي السماعة بتصميم يحاكي سماعة Buds 2 Pro، وتضم 3 ميكروفونات، وتدعم التحكم في أدوات التشغيل بحساسية اللمس في جذع السماعة اللاسلكية، كما تأتي السماعة بمعايير IP55 لمقاومة التعرق والأتربة على أن تنطلق للأسواق العالمية بسعر 99 يورو أو 100 دولار.

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