تكنولوجيا: شركة Oukitel تكشف عن الجهاز اللوحي الذكي الجديد OT8

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت شركة Oukitel جهازها اللوحي الذكي الجديد OT8، ويعد هذا الجهاز اللوحي الذكي بتجربة مستخدم لا مثيل لها بفضل تصميمه الأنيق وميزاته الرائعة، مما يجعله البوابة النهائية للمتعة والتعليم والعمل.

يتميز الجهاز اللوحي الذكي Oukitel OT8 بتصميم أنيق ونحيف، ويبلغ سمكه 7.8 ملم فقط ويزن 515 جرامًا فقط.

كما يتميز جهاز OT8 بشاشة معتمدة بحجم 11 بوصة، ويوفر وضوحًا مذهلاً بدقة 1200×1920. ويعمل دعم Widevine L1 على تعزيز قدرات الوسائط المتعددة للجهاز اللوحي، مما يتيح البث عالي الدقة على المنصات الشهيرة مثل Disney+ وAmazon Prime.

من الداخل، تم تجهيز OT8 بمعالج ثماني النواة يضمن تعدد المهام بسلاسة وأداء سريع الاستجابة. ومع ذاكرة عشوائية بسعة 6 جيجابايت (قابلة للتوسيع حتى 30 جيجابايت من خلال التخصيص الافتراضي) وذاكرة داخلية بسعة 256 جيجابايت، يوفر الجهاز اللوحي مساحة تخزين كبيرة لتطبيقاتك وملفاتك ومحتوى الوسائط المتعددة.

تضمن فتحات بطاقة SIM المزدوجة وخيار توسيع مساحة التخزين الداخلية بما يصل إلى 1 تيرابايت باستخدام بطاقة TF حصولك على المرونة والمساحة التي تحتاجها.

علاوةً على ذلك، يحتوي الجهاز على كاميرا امامية من سوني بدقة 8 ميجابكسل وكاميرا خلفية من سامسونج بدقة 13 ميجابكسل. وتوفر كاميرات OT8 توفر واضحة ونابضة بالحياة تسمح لك بالاعتزاز بلحظاتك المفضلة ومشاركتها.

يتم تشغيل OT8 بواسطة بطارية ضخمة بسعة 8800 مللي أمبير، مما يوفر ما يصل إلى 1130 ساعة من زمن الانتظار ويومين من الاستخدام المنتظم مع الشحنة الواحدة.

سيتم عرض جهاز Oukitel OT8 اللوحي لأول مرة حصريًا على متجر Oukitel الرسمي في الفترة من 22 إلى 28 يناير بسعر 179.99 دولارًا.

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