تكنولوجيا: سعر قرص EVO 990 SSD من سامسونج يبدأ من 124.99 دولارًا

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - قامت شركة سامسونج بتحديث سلسلتها 990 بـ 990 EVO، بعد أقل من شهر من قيام الشركة بإدراج SSD لفترة وجيزة على موقعها الإلكتروني الأوكراني.

كمرجع، تشير سامسونج إلى قرص SSD الجديد باسم “SSD 990 EVO” و “990 EVO” في بيانها الصحفي.

وكما هو متوقع، يوفر 990 EVO سرعات PCIe 5.0 بأسعار جذابة. على وجه التحديد، يبدأ سعر 990 EVO من 124.99 دولارًا في الولايات المتحدة كمحرك أقراص بسعة 1 تيرابايت.

ومع ذلك، تبيع سامسونج أيضًا خيار 2 تيرابايت مقابل 209.99 دولارًا. ومن الجدير بالذكر فإن كلتا السعتين تشتركان في سرعات قراءة وكتابة تسلسلية تصل إلى 5000 ميجابايت/ثانية و 4200 ميجابايت/ثانية.

وبالمثل، تعلن شركة سامسونج عن ما يصل إلى 800 ألف IOPS (QD32) لكلا الخيارين.

بالإضافة إلى ذلك، تسمح سامسونج بتوصيل جميع محركات الأقراص ذات الحالة الصلبة 990 EVO SSD إما عبر واجهات PCIe 5.0 x2 أو PCIe 4.0 x4، وإن كان ذلك دون أي فوائد في الأداء في كلتا الحالتين.

ومع ذلك، تم تصنيف خيار 1 تيرابايت بعمر افتراضي يصل إلى 600 تيرابايت، وهو ما يتضاعف إلى 1200 تيرابايت لنظيره 2 تيرابايت.

ومع ذلك، توفر سامسونج ضمانًا لمدة خمس سنوات على جميع الوحدات وشرائح التحكم المتطابقة بتقنية تصنيع 4 نانومتر.

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