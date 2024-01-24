تكنولوجيا: رصد هاتف Asus Zenfone 11 في منصة جوجل بلاي برقاقة Snapdragon 8 Gen 3

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة Asus لإطلاق إصدارها الجديد من الهواتف الذكية Asus Zenfone 11، ولقد رصد الهاتف في منصة جوجل بلاي برقاقة معالج Snapdragon 8 Gen 3.

أشارت التسريبات السابقة إلى أن Asus قد تتوقف عن إطلاق إصدارات جديدة من سلسلة هواتف Zenfone بعد إصدارها الحالي Zenfone 10، ولقد نفت Asus هذه التفاصيل مؤكدة إستمرار تطوير إصدارات جديد من هذه السلسلة.

كما أكدت التسريبات المسربة التي رصدت اليوم في منصة جوجل بلاي على تطوير Asus الإصدار الجديد من السلسلة، حيث ظهر Zenfone 11 في منصة جوجل بلاي.

ولقد قدمت Asus هاتف Zenfone 10 السابق في حدث عقد في شهر يونيو من عام 2023، ومن ثم انطلق الهاتف للأسواق الشهر اللاحق.

كما أكدت التسريبات على أن هاتف Zenfone 11 يأتي برقاقة معالج Snapdragon 8 Gen 3، أيضاً تشير التوقعات إلى أن الهاتف يأتي بذاكرة عشوائية 16 جيجا بايت رام، كما ينطلق الهاتف بنظام تشغيل Android 14.

أيضاً من المقرر أن يضم الهاتف شاشة بدقة عرض 1080 في 2400 بيكسل على غرار إصدار الشركة السابق، لذا نترقب مزيد من التفاصيل حول هذا الإصدار خلال الفترة القادمة.

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