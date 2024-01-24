تكنولوجيا: أول التسريبات المصورة التي توضح تصميم هاتف Pixel 9 Pro

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - إستعرضت أول الصور المسربة ثلاثية الأبعاد تصميم هاتف جوجل القادم Pixel 9 Pro الذي يظهر بشاشة مميزة بتصميم مسطح وحجم أصغر.

قدمت جوجل للأسواق هاتفي Pixel 8 وPixel 8 Pro في شهر أكتوبر من العام الماضي، كما بدأت بالفعل العمل على تطوير جيل جديد من هواتفها من الفئة المميزة والذي يتضمن Pixel 9 وPixel 9 Pro.

واليوم تسلط التسريبات الضوء على إصدار Pro من السلسلة القادمة، الذي رصد في أول صور ثلاثية الأبعاد تكشف عن رؤية جوجل في الجيل القادم من هواتفها الذكية.

كما تؤكد التسريبات المصورة على أن جوجل تتجه إلى دعم هاتف Pixel 9 Pro بتصميم مسطح للشاشة والإطارات الجانبية للهاتف.

أيضاً من بين التغييرات التي تظهر في تصميم هذا الإصدار في نتوء الكاميرة الرئيسية الذي يأتي بتصميم اصغر لا يمتد إلى جانبي الغطاء الخلفي على عكس إصدار الشركة السابق.

ومن المقرر وفقاً لهذه التسريبات أن يأتي Pixel 9 Pro بحجم أصغر للشاشة 6.5 إنش، مقارنة بالإصدار السابق الذي تميز بحجم 6.7 إنش في شاشة OLED، إلا أن هيكل إصدار Pro الجديد يأتي بشكل كامل بنفس الحجم، لذا من المتوقع أن يتميز الإصدار الجديد بحواف أكبر في محيط الشاشة.

ولقد إتجهت جوجل في الأجيال السابقة من هواتف Pixel إلى تصميم الكاميرة الواسع أو الذي يمتد إلى جانبي الهاتف، بينما يأتي الإصدار القادم بتصميم بيضاوي للكاميرة الخلفية، كما تشير التوقعات إلى أن الهاتف يأتي بسماكة 8.5مم، والذي يصل إلى 12مم مع نتوء الكاميرة.

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