تكنولوجيا: أول إعلان تشويقي لهاتف vivo V30 5G المرتقب

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - شاركت vivo أول إعلان تشويقي لهاتفها القادم vivo V30 5G، والذي ينضم لسلسلة هواتف V30 قريباً.

قدمت vivo هاتف V30 Lite خلال شهر ديسمبر الماضي، والآن تستعد الشركة للتوسع بضم إصدار جديد للسلسلة V30 5G.

ولقد كُشِف اليوم عن الملامح الأولى لتصميم هذا الإصدار في أول صور تشويقية من الشركة، قبل الإعلان المرتقب في سوق الفلبين.

وتؤكد الصور التشويقية على أن هاتف vivo V30 5G يأتي بتصميم منحني في الشاشة، مع ثقب يتوسط الشاشة للكاميرة الأمامية.

من جانب أخر تكشف الصور التشويقية عن تصميم الغطاء الخلفي الذي يضم كاميرة بتصميم مربع، إلا أن الإعلان التشويقي لا يقدم تفاصيل حول إعدادات الكاميرة المميزة لهذا الإصدار.

يذكر أن vivo أكدت في إعلانها التشويقي على أن هاتف vivo V30 5G يأتي بأفضل آداء للكاميرة مع معالج قوي، وسعة تخزين أكبر إلى جانب آداء سلس، كما يتميز الهاتف بتصميم نحيف، لذا نترقب الإعلان الرسمي لمزيد من التفاصيل حول هذا الإصدار.

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