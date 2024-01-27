تكنولوجيا: هاتف Realme 12 Pro يأتي قريباً بمستشعر سوني الجديد Sony IMX882

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكد إعلان تشويقي من Realme على أن هاتف Realme 12 Pro المرتقب يأتي قريباً بمستشعر سوني الجديد Sony IMX882، كما يدعم الهاتف رقاقة معالج Snapdragon 6 Gen 1.

شغلت هواتف Realme 12 Pro عدد من التسريبات في الفترة الأخيرة، كما أكدت الشركة على بعض من مواصفات هذه الإصدارات، حيث أشير إلى أن Realme 12 Pro Plus يأتي بمستشعر IMX890.

ومن المقرر وفقاً لأحدث التفاصيل التي جاءت من Realme أن يضم الهاتف مستشعر Sony IMX882، كما تدعم الكاميرة ميزة التثبيت البصري.

ويعد مستشعر Sony IMX882 إصدار جديد من سوني لم يتم الإعلان عنه بشكل رسمي حتى الآن، ومن المقرر أن يكون Realme 12 Pro أول الهواتف التي تنطلق بمستشعر سوني الجديد، كما تشير التفاصيل إلى أن المستشعر هو LYT-600 الذي قدم في Oppo Reno11 5G وينطلق بعلامة تجارية جديدة للأسواق.

ومن المقرر أن يأتي المستشعر الرئيسي في الهاتف بدقة 50 ميجا بيكسل، ولقد رصد Realme 12 Pro باللون الكريمي الذهبي، وتؤكد الصور ثلاثية الأبعاد على أن الهاتف لن يضم عدسات periscope.

أيضاً تتضمن إعدادات الكاميرة في هذا الإصدار ثلاثة مستشعرات، مع تصميم دائري لوحدة الكاميرة الخلفية، كما يدعم 12 Pro ميزة التكبير حتى 20 مرة، ومن المتوقع أن تدعم كاميرة telephoto التكبير البصري حتى مرتين والرقمي حتى 10 مرات، لذا نترقب مزيد من التفاصيل في الحدث الرسمي يوم 29 من يناير.

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