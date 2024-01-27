تكنولوجيا: إطلاق شاحن SuperCharge Max من هواوي بقوة 100 واط ومنفذين

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت شركة هواوي شاحنًا جديدًا في الصين، والذي يحمل اسم “Huawei SuperCharge Max 100W”. ويظهر الملحق على الموقع الرسمي للشركة. ومع ذلك، لا يوجد سعر عليه حتى الآن.

وكما يوحي الاسم، يدعم محول الطاقة معيار الشحن الخاص بشركة هواوي؛ SuperCharge، وهو يمكنه إخراج ما يصل إلى 100 واط.

تقوم شركة هواوي بتسويق هذا المنتج كشاحن متعدد الإمكانات لأنه يدعم أيضًا معايير الشحن الأخرى، مثل USB PD (توصيل الطاقة)، ​​وPPS (مصدر الطاقة القابل للبرمجة)، وQualcomm QC (الشحن السريع)، و UFCS (مواصفات الشحن السريع العالمية).

يتميز الشاحن بمنفذ USB من النوع A بالإضافة إلى منفذ USB من النوع C. ولكن يمكن استخدام واحد منهم فقط في كل مرة.



يصل محول الطاقة مع 12 طبقة من الحماية. وتشمل هذه الدوائر القصيرة، والمجال الكهرومغناطيسي، والتيار الزائد، ودرجة الحرارة الزائدة، وانخفاض الجهد الكهربائي، والكهرباء الساكنة، وضربة البرق، والجهد الزائد، والاستجابة الذكية للطاقة، والتوصيل، والتسرب، والعزل.

تدعي شركة هواوي أن هذا الشاحن يمكنه ملء 60 بالمئة من بطارية Nova 12 Pro التي تبلغ سعتها 4600 مللي أمبير خلال 10 دقائق فقط.

في حين أن 30 دقيقة من الشحن قادرة على رفع بطاريات هواتف Mate 60 Pro و Mate 60 و Mate X5 و P60 Pro إلى 98 و 93 و 86 و 97 بالمئة على التوالي.

وأخيرًا، يأتي هذا الملحق باللون الوردي الفاتح ويزن حوالي 125 جرامًا. لسنا متأكدين مما إذا كان سيكون متاحًا بألوان أخرى.

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