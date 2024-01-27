تكنولوجيا: ‏Fossil تؤكد رسميًا انها لن تعد تصنع ساعات ذكية بنظام Wear OS

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت شركة Fossil رسميًا أنها لن تصنع المزيد من الساعات الذكية المبنية على نظام Wear OS من جوجل، أو لن تقوم على الإطلاق.

كانت شركة Fossil تصنع الساعات الذكية استنادًا إلى نظام Wear OS من جوجل لعدة سنوات حتى هذه المرحلة.

وفي أواخر العام الماضي، لاحظنا أن Fossil كانت تخفض بشكل كبير من ساعاتها الوحيدة المتبقية، وقد اختفت العديد من الإصدارات من Gen 6 بالكامل.

وفي نفس الوقت تقريبًا، بدأت الشائعات تظهر بأن موظفي التجزئة في شركة Fossil كانوا يقولون إن الشركة لن تطلق المزيد من الساعات الذكية.

يبدو ان هذا صحيح، إذ تقول شركة Fossil، في حديثها لموقع The Verge، إنها لن تقوم بتصنيع الساعات الذكية في المستقبل.

يتضمن ذلك ساعات Wear OS الخاصة بالشركة بالإضافة إلى إصدارات “Hybrid” التي تجمع بين مكونات الساعة الكلاسيكية وشاشات الورق الإلكترونية. يُضاف أن شركة Fossil ستواصل دعم ساعاتها الذكية الحالية “على مدى السنوات المقبلة”.

أطلقت الشركة تحديث Wear OS 3.5 في أواخر العام الماضي (والذي كان مليئًا بالأخطاء). وامتدت عروض Wear OS من Fossil Group من خلال العلامات التجارية بما في ذلك Fossil وCitizen وSkagen وDiesel وMichael Kors وKate Spade والمزيد.

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