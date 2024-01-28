تكنولوجيا: رصد الهاتف الذكي Vivo V2343 على قاعدة بيانات Geekbench بمعالج ثماني النواة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - لقد تم رصد هاتف ذكي جديد من على في قاعدة بيانات Geekbench. وعلى ما يبدو، فقد تم الكشف عن بعض المواصفات الرئيسية للهاتف الذكي الذي يحمل رقم الطراز V2343.

ووفقًا لقائمة Geekbench، سيتم تشغيل Vivo V2343 بواسطة معالج ثماني النواة بتردد 1.96 جيجاهرتز.

كما سيأتي الهاتف الذكي أيضًا مزودًا بذاكرة عشوائية (RAM) بسعة 8 جيجابايت، والتي يجب أن تكون كافية للتعامل مع معظم المهام بسلاسة.

يعمل V2343 أيضًا بنظام Android 14، وهو أحدث إصدار من نظام تشغيل جوجل. وهذا يعني أن الهاتف الذكي سيأتي مزودًا بأحدث الميزات والتحسينات التي يقدمها Android 14.

تكشف قائمة Geekbench أيضًا أن Vivo V2343 سجل 3164 نقطة في اختبار النواة الواحدة و7005 نقطة في اختبار النواة المتعددة. هذه النتائج ليست سيئة للغاية، بل انها تشير إلى أن الهاتف الذكي يجب أن يكون قادرًا على التعامل مع معظم المهام دون أي مشاكل.

ومع ذلك، من المهم أن تضع في اعتبارك أن نتائج Geekbench لا تشير دائمًا إلى الأداء الحقيقي.

ومن المحتمل أن تعلن Vivo رسميًا عن V2343 في الأسابيع أو الأشهر المقبلة.

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