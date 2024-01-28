تكنولوجيا: مستخدمي أندرويد يمكنهم الآن نقل بطاقات eSIM الخاصة بهم إلى أي هاتف يعمل بنظام أندرويد

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - نقترب كل يوم من اليوم الذي تحل فيه بطاقات eSIM محل بطاقات SIM الفعلية تمامًا. واستعدادًا لهذا المستقبل، يبدو أن شركة جوجل قد أطلقت أداة نقل eSIM لنظام أندرويد.

فوفقًا لموقع Android Police، لاحظ أحد القراء الذي كان يقوم بإعداد هاتف Galaxy S24 Ultra أنه تم منحه خيار نقل بطاقة eSIM الخاصة به من هاتف LG V60 ThinQ عن طريق مسح رمز الاستجابة السريعة.

وتمكن المنفذ أيضًا من الحصول على النافذة المنبثقة لتظهر على هاتف Pixel 8 Pro من هاتف Galaxy S24 Ultra والعكس.

للسياق، عندما تم إصدار أداة نقل SIM من سامسونج مع One UI 5.1، كان نقل eSIM من جهاز إلى آخر يعمل فقط على أجهزة Galaxy. باختصار، لا ينبغي أن يظهر هذا الإشعار أبدًا على الهواتف غير التابعة لـ Galaxy.

ومع ذلك، فقد تم رصدها لأول مرة بواسطة FragmentedChicken على موقع Reddit، ويبدو أنه بعد تحديث One UI 6.1، كان هناك تغيير طفيف ولكنه مهم في لغة الميزة. ويقال الآن أنه متوافق مع الأجهزة غير التابعة لـ Galaxy.

يقول المنفذ إن سهولة الاستخدام الأوسع لأداة سامسونج قد تشير إلى تحول نهائي نحو أداة نقل eSIM من جوجل لنظام أندرويد، والتي تم الإعلان عنها في مؤتمر MWC 2023.

وعلى الرغم من عدم الإعلان عن تاريخ الإطلاق، ربما كانت أداة جوجل نشطة في Pixel 8. تم اكتشاف الميزة، ومع ذلك، يُعتقد أن أداة eSIM الخاصة بهاتف Pixel 8 تعمل فقط مع هواتف Pixel الأخرى.

لسوء الحظ، يبدو أن الأداة مقتصرة على مستخدمين معينين. يقول المنفذ أن الميزة تعمل فقط مع ملفات تعريف eSIM المتصلة بـ T-Mobile في الوقت الحالي.

ستكون الأداة التي يمكنها بسهولة نقل بطاقة eSIM الخاصة بك إلى أي جهاز يعمل بنظام أندرويد أمرًا مريحًا للغاية. نأمل أن يتم توسيع الأداة لتشمل الأجهزة المزودة بشركات اتصالات أخرى قريبًا.

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