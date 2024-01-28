شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تصويت بالأغلبية لصالح حظر استخدام الأطفال دون الـ16 لوسائل التواصل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قد تصبح فلوريدا أول ولاية أمريكية تحظر على القاصرين استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، حيث قدم المشرعون مشروع القانون إلى مجلس الشيوخ بعد أن أقرته أغلبية ساحقة في مجلس النواب بالولاية بأغلبية 106 أصوات مقابل 13 صوتًا، وإذا تم فرض ذلك، فستحتاج شركات مثل Meta وTikTok إلى إزالة حسابات فلوريدا القاصرين بشكل دائم من المنصة ومنع القاصرين في المستقبل من إنشاء حساب، بغض النظر عن موافقة الوالدين، وذلك حتى سن الـ16 عام.

وفقًا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، إذا انتهكت منصة التواصل الاجتماعي المتطلبات المنصوص عليها في مشروع القانون، فقد يُطلب منهم دفع تعويضات تصل إلى 10000 دولار للمطالبين بالإضافة إلى تكاليف المحكمة وأتعاب المحاماة.

ويتهم مشروع القانون الجديد منصات وسائل التواصل الاجتماعي باحتمال الإضرار بالصحة العقلية للقاصرين، وقال إن الشركات تصمم ميزات على وجه التحديد لتكون لها صفات إدمانية.

وقالت جوليا فريدلاند، نائبة السكرتير الصحفي للحاكم رون ديسانتيس، إن مشروع قانون مجلس النواب رقم 1 (HB1) "لا يزال خاضعًا للعملية التشريعية".

وتابعت: "سيقوم الحاكم ديسانتيس بمراجعة التشريع بمجرد أن يصبح في شكله النهائي ويتم تسليمه إلى مكتبنا".

وقال ديسانتيس في مؤتمر صحفي: "أود أن أقول إن هذا شيء من المرجح أن يتطور مع مروره عبر مجلس النواب وشق طريقه عبر مجلس الشيوخ"، مضيفا "وسنرى ما إذا كنا سنحصل على منتج سيكون شيئًا جيدًا".

وأوضح، "أريد أن أعطي الآباء الأدوات اللازمة ليتمكنوا من القيام بذلك." ولذا، أعتقد أنك يجب أن تكون ذكيًا بشأن كيفية القيام بذلك.

وبينما يتم طرح مشروع القانون بين أيدي الحكومة، لم يوضح المشرعون بعد كيف سيتم تنفيذ الإجراءات إذا تم التوقيع عليها لتصبح قانونًا، فقط ستتحمل المنصات المسؤولية إذا لم تمتثل للمتطلبات المنصوص عليها في التشريع، ولا يزال الجدول الزمني لتصويت مجلس الشيوخ على مشروع القانون غير معروف.