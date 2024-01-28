شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هل تتغير قوانين الذكاء الاصطناعي بعد نشر صور مزيفة لـ تايلور سويفت؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصبحت تايلور سويفت أحدث المشاهير الذين وقعوا ضحية لسوء استخدام الذكاء الاصطناعي، حيث تم استخدام صورتا في سلسلة من المنشورات الجنسية الصريحة التي انتشرت على نطاق واسع على منصتى X وTelegram هذا الأسبوع.

وقد أثار هذا الأمر دعوات متجددة لإصدار تشريعات لمكافحة التهديدات التي يشكلها الذكاء الاصطناعي والتزييف العميق، إذ بدأ تداول الصور الإباحية لنجمة البوب على منصات التواصل الاجتماعي يوم الأربعاء الماضى، وقام العديد منهم بتصوير سويفت وهي عارية وتقوم بأفعال جنسية في ملاعب كرة القدم، في إشارة على ما يبدو إلى ظهورها الأخير في مباريات اتحاد كرة القدم الأميركي.

وذكرت The Verge أن منشورًا واحدًا، تم تحميله بواسطة مستخدم ذو حساب موثق، اجتذب أكثر من 45 مليون مشاهدة و24000 إعادة نشر قبل أن يقوم مشرفو X بإزالته بعد 17 ساعة، وقد أثار الانتشار الجماعي للصور مناقشات حول الانتشار المثير للقلق بشكل متزايد للمحتوى والمعلومات الخاطئة التي ينتجها الذكاء الاصطناعي عبر الإنترنت، حيث يرى العديد من السياسيين أن الوقت قد حان لتقديم قانون فيدرالي لمعالجة هذه القضية.

تشريعات لمكافحة جرائم الذكاء الاصطناعي: وفقًا لشبكة NBC News، منذ بداية العام، قدم المشرعون تشريعات في 14 ولاية على الأقل لمكافحة المشكلات التي يمكن أن يخلقها الذكاء الاصطناعي والتزييف العميق فيما يتعلق بالانتخابات، وهو ما يبدو في الوقت المناسب بشكل خاص نظرًا لأن الناخبين في نيو هامبشاير تلقوا مكالمات زائفة تدعي يكون من الرئيس الأمريكي جو بايدن هذا الأسبوع.

لكن النائب الديمقراطي جوزيف موريل اقترح مشروع قانون يجرم على وجه التحديد المشاركة غير الرضائية للمواد الجنسية الصريحة المعدلة رقميًا في جميع أنحاء الولايات المتحدة.



في مايو 2023، قدم موريل قانون منع التزييف العميق للصور الحميمة، والذي يسعى إلى جعل مشاركة المواد الإباحية المزيفة بعمق دون موافقة غير قانوني. وإذا تم إقراره، فإنه سيسمح أيضًا للضحايا بمقاضاة منشئي وموزعي هذه المواد مع الحفاظ على عدم الكشف عن هويتهم.

وقد تمت إحالة مشروع القانون إلى اللجنة القضائية بمجلس النواب، ولكن لم يتم اتخاذ أي إجراء آخر خلال الأشهر الثمانية الماضية، والآن، أصبح موريل مجرد واحد من الأصوات التي تطالب باتخاذ إجراءات عاجلة، وكتب على موقع X يوم الخميس: "إن انتشار الصور الفاضحة التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي لتايلور سويفت أمر مروع - وللأسف، يحدث هذا للنساء في كل مكان، كل يوم".

وصرح النائب توم كين جونيور من نيوجيرسي - الذي أصبح أول راعي جمهوري لمشروع قانون موريل في نوفمبر بعد حادثة أثرت على طالب في المدرسة الثانوية في مسقط رأسه - أنه "من الواضح أن تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي تتقدم بشكل أسرع من حواجز الحماية الضرورية".

وأضاف: "سواء كان الضحية تايلور سويفت أو أي شاب في جميع أنحاء بلدنا، فنحن بحاجة إلى وضع ضمانات لمكافحة هذا الاتجاه المثير للقلق.

ويتحدث آخرون أيضًا، بما في ذلك النائبة الديمقراطية إيفيت د. كلارك من نيويورك، التي حاولت الدفع بقانون منفصل للمساءلة عن Deepfakes والذي من شأنه أن يفرض لوائح حول إنشاء المحتوى الناتج عن الذكاء الاصطناعي. كما أن مشروع القانون هذا لم يتجاوز العقبة الأولى.

ونشرت على موقع X: "ما حدث لتايلور سويفت ليس بالأمر الجديد"، مشيرة إلى أن الصور العارية التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي كانت ضحية النساء لسنوات، وأن "التقدم في الذكاء الاصطناعي، وإنشاء التزييف العميق أسهل وأرخص".

ولم ترد سويفت نفسها علنًا على الصور، ولم يستجب ممثل المغنية لطلب التعليق على الموقف من Business Insider، فيما ذكرت صحيفة ديلي ميل أن فريقها يدرس اتخاذ إجراء قانوني ضد الموقع الذي أنشأ الصور التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي.

حتى بدون التعليق، فإن مكانة سويفت كواحدة من أشهر النساء في العالم ربما تكون قد فعلت ما يكفي لتسليط الضوء على هذا الشكل الشائن - والشائع بشكل متزايد - من التحرش الجنسي، ووفقًا لتقرير حالة Deepfakes المنشور في عام 2023، تم نشر أكثر من 95000 مقطع فيديو مزيف على الإنترنت في العام الماضي، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 550٪ منذ عام 2019.

ووجد التقرير أيضًا أن المواد الإباحية العميقة تشكل حوالي 98٪ من جميع مقاطع الفيديو المزيفة على الإنترنت، ويتم استهداف النساء بشكل غير متناسب، ونظرًا لعدم وجود تشريعات حالية، لم يُترك للعديد من النساء اللاتي كن في وضع سويفت سوى القليل من سبل الانتصاف بعد الإبلاغ عن منشئي وموزعي التزييف العميق الخاص بهم، والآن بعد أن أصبحت سويفت أحدث ضحاياها، قد تواجه المواد الإباحية التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي عواقب في النهاية.