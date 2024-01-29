علوم وتكنولوجيا

"قصر معهم".. حملة من هيئة الاتصالات للحفاظ على البيانات الشخصية

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واس- الرياض 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - أطلقت هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية حملتها التوعوية "قصّر معهم" وذلك بهدف تعزيز حماية المستخدمين والتوعية بأهمية الحفاظ على البيانات الشخصية وتهيئة بيئة رقمية آمنة وواعية.
وأوضحت الهيئة أن الحملة تركز على التوعية بأهمية حماية البيانات الشخصية وعدم مشاركتها مع الآخرين.

حماية المستخدمين

ولفتت إلى ضرورة الحرص على عدم تداول المواقع الشخصية وكذلك الرموز السرية ورموز التحقق وأسماء المستخدم عبر الإنترنت.
يشار إلى أن الحملة تأتي ضمن جهود الهيئة التوعوية والساعية إلى حماية المستخدمين وضمان كل ما يكفل لهم خدمات متميزة والاستفادة من التقنيات الرقمية المبتكرة بأمان.
الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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