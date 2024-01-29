شكرا لقرائتكم خبر عن "قصر معهم".. حملة من هيئة الاتصالات للحفاظ على البيانات الشخصية والان نبدء بالتفاصيل

حماية المستخدمين

الدمام - شريف احمد - أطلقت هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية حملتها التوعوية "قصّر معهم" وذلك بهدف تعزيز حماية المستخدمين والتوعية بأهمية الحفاظ على البيانات الشخصية وتهيئة بيئة رقمية آمنة وواعية.وأوضحت الهيئة أن الحملة تركز على التوعية بأهمية حماية البيانات الشخصية وعدم مشاركتها مع الآخرين.ولفتت إلى ضرورة الحرص على عدم تداول المواقع الشخصية وكذلك الرموز السرية ورموز التحقق وأسماء المستخدم عبر الإنترنت.يشار إلى أن الحملة تأتي ضمن جهود الهيئة التوعوية والساعية إلى حماية المستخدمين وضمان كل ما يكفل لهم خدمات متميزة والاستفادة من التقنيات الرقمية المبتكرة بأمان.