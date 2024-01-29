شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بعد مرور 20 عامًا على تأسيس فيس بوك.. هل يتخلى زوكربيرج عن قيادة ميتا؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كان مارك زوكربيرج يقود فيس بوك منذ تأسيسه قبل 20 عامًا تقريبًا، على عكس بعض المؤسسين الآخرين لشركات التكنولوجيا الكبرى، ولم يقم الرئيس التنفيذي لشركة Meta بتسليم زمام الأمور بعد إلى شخص آخر، علي سبيل المثال، تنحى كل من جيف بيزوس من أمازون ولاري بيج من جوجل عن منصبيهما وأفسحا الطريق للجيل القادم بعد فترة عمل طويلة في شركتيهما.

ووفقاً لموقع businessinsider، لا يزال زوكربيرج مسيطرًا بقوة، ويراهن على المدى الطويل على اتجاهات مثل metaverse والذكاء الاصطناعي، وهي ليست رخيصة ولا تضمن الفوز في سباق شركات التكنولوجيا الكبرى.

لقد ألقى تلميحات الأسبوع الماضي في مقطع فيديو حول خطة ميتا الكبرى لتطوير الذكاء العام الاصطناعي (AGI) - وهو قطاع ساهمت فيه العديد من شركات التكنولوجيا منذ إطلاق ChatGPT.

ولم يكشف زوكربيرج عن جميع أوراقه بشأن موعد حدوث خطط الذكاء الاصطناعي العام، أو كيف يمكن أن يبدو وفقاً لمقابلته مع The Verge.

أرتفع سهم Meta بنسبة 168٪ على مدار الـ 12 شهرًا الماضية، مما دفع قيمتها إلى ما يزيد قليلاً عن تريليون دولار وصافي ثروة Zuck إلى 142 مليار دولار، وفقًا لبلومبرج.

تكبد أيضاً قسم Meta’s Reality Labs، الذي يضم تقنية الواقع الافتراضي الخاصة به، خسائر تراكمية بقيمة 47 مليار دولار منذ عام 2019، وتخطط Meta للاستمرار في إنفاق الأموال عليها، على الرغم من أنها ربما لن تؤتي ثمارها، وفقًا لأحد مسؤولي Meta exec.