تكنولوجيا: هواوي تختبر اثنان من الأحجام في الشاشة لهاتف Huawei P70

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة هواوي لإطلاق سلسلة هواتف Huawei P70 خلال الفترة القادمة، ولقد كشفت أحدث التقارير عن إختبار هواوي اثنان من الأحجام في الشاشة لهاتف P70.

قدم تقرير جديد من”Digital Chat Station” بعض التفاصيل حول سلسلة هواتف Huawei P70، حيث أوضح التقرير أن العملاق الصيني تختبر حجم 6.5 إنش و6.8 إنش لهاتفها القادم P70.

ويؤكد التقرير على أن هذه الشاشات تدعم جودة عرض 1.5K وتقنية LTPO لمعدل تحديث إنسيابي، كما تأتي الشاشات بتصميم منحني 2.5D، أيضاً تشير التفاصيل إلى أن الإطارات تتميز بتصميم فائق النحافة.

ومن المقرر أن تدعم هواوي سلسلة P70 بتحسنيات كبيرة هذا العام مقارنة بالإصدارات السابقة، والتي تتضمن مستشعر Omnivision OV50H في الكاميرة بميزة العدسات المتغيرة.

ولقد انطلق مستشعر Omnivision OV50H بشكل رسمي في شهر يناير من عام 2023، حيث يأتي هذا المستشعر بدقة 50 ميجا بيكسل بحجم مستشعر 1/1.3، وحجم بيكسل 1.2 ميكرون بيكسل، ومن المقرر أن يدعم هذا المستشعر لقطات بتفاصيل واضحة وأكثر دقة في الإضاءة المنخفضة.

ويدعم المستشعر أيضاً أكثر من نمط HDR، ومعدل تحديث مرتفع للإطارات، كما يدعم أيضاً تسجيل فيديو بدقة 8K و4K مع ميزة التثبيت الإلكتروني للصورة.

يذكر أن هواتف P70 تأتي بتصميم غير تقليدي للكاميرة الخلفية، والتي تتميز بإعدادات ثلاثية، مع شعار XMAGE على الكاميرة، كما تقدم هواوي هذه الإصدارات بقدرة بطارية 5000 mAh، ومكبرات صوتية بنظام ستريو، ومعالج Kirin 9000S، ومن المتوقع أن يتم الإعلان الرسمي عن هذه الإصدارات في شهر أبريل من هذا العام.

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