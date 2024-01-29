تكنولوجيا: منصة YouTube TV تتيح لك الآن تقليل تأخير البث للأحداث الرياضية المباشرة لفترة أطول

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تعد الرياضة المذاعة بشكل مباشر أحد أكبر الأسباب لاستخدام منصة YouTube TV، وقد أصبحت الخدمة أفضل في أواخر العام الماضي من خلال تقديم خيار لتقليل تأخير البث لفترة محدودة من الوقت.

والآن، يمكن تمكين هذا الخيار بشكل دائم. ففي إعدادات تشغيل YouTube TV، يمكن للمستخدمين ضبط تأخير البث بين الإعداد “الافتراضي” و”التقليل”.

ظهر هذا الخيار الثاني لأول مرة في ديسمبر 2023 ويظهر ضمن قائمة النقاط الثلاث عند البث المباشر للقناة.

ومع ذلك، في ذلك الوقت، تم تفعيل هذا الخيار لمدة 48 ساعة فقط في المرة الواحدة. إذا قمت بتشغيله، فسيتم العودة تلقائيًا إلى الوضع الافتراضي بعد يومين.

والآن، تتيح لك منصة YouTube TV تقليل تأخير البث لفترة أطول، وبشكل دائم على ما يبدو.

تم رصد التغيير لأول مرة بواسطة CordCuttersNews في وقت سابق من هذا الأسبوع، وينعكس أيضًا في مستندات دعم جوجل.

لا توجد معلومات عن سبب إجراء التغيير، أو لماذا تم إجراؤه الآن فقط. وينطبق هذا الإعداد ينطبق على جميع القنوات.

يأتي هذا التغيير في الوقت المناسب تمامًا لبطولة Super Bowl، والتي سيتم بثها على YouTube TV (بدقة 4K) في 11 فبراير عبر شبكة CBS.

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