شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: المسبار الياباني "سليم" يستعيد طاقته بعد أسبوع من هبوطه على القمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وكالة الفضاء اليابانية (جاكسا) أن المسبار القمري الياباني (مركبة الهبوط الذكية لاستكشاف القمر) "إس إل آى إم" (سليم) استعادت طاقتها بعد أكثر من أسبوع من تحقيق هبوط دقيق غير تقليدي على سطح القمر لكن طاقتها الكهربائية نفدت لأن ألواحها الشمسية وُضعت في زاوية خاطئة.

وذكر راديو "فرنسا الدولي" اليوم الإثنين أن المركبة الفضائية "سليم" اضطرت إلى قطع إمدادات الطاقة بها بسبب مشكلة في الألواح الشمسية.

وكانت اليابان قد نجحت في هبوط المسبار عالي التقنية "إس إل آى إم" على سطح القمر في الساعات الأولى من يوم 20 يناير الجاري، لكن المركبة الفضائية واجهت مشكلات في البداية حيث توقفت الألواح الشمسية للمسبار عن إمداد الطاقة، ثم تم قطع الطاقة عن مركبة الهبوط.

يذكر أنه في أبريل عام 2023، حاولت شركة يابانية خاصة الهبوط على سطح القمر، لكنها فشلت، وفي ذلك الوقت، أشارت شركة "آي سبيس" إلى وجود خطأ في حساب ارتفاع مركبة الهبوط الخاصة بها أثناء محاولة الهبوط.