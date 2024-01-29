تكنولوجيا: تطبيق “Samsung Find” الجديد من سامسونج أصبح متاحًا الآن على أجهزة Galaxy

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - في وقت سابق من هذا الشهر، كانت سامسونج تعمل على تطبيق مستقل لتبسيط إدارة الأجهزة لمستخدمي Galaxy.

والآن، أطلقت الشركة رسميًا التطبيق المسمى “Samsung Find”، والذي يحل محل قسم “SmartThings Find” الذي كان جزءًا من تطبيق SmartThings.

قبل هذا التغيير، إذا أراد المستخدمون تحديد موقع أجهزة سامسونج الخاصة بهم، مثل الهواتف الذكية أو الأجهزة اللوحية أو أجهزة الحواسب المحمولة أو SmartTags، كان عليهم التنقل عبر تطبيق SmartThings.

والآن مع “Samsung Find”، يحصل المستخدمون على جميع ميزات التتبع المضمنة في تطبيق واحد مخصص، والذي من شأنه تبسيط الأمور للمستخدمين.

يأتي التطبيق متاح للتنزيل على متجر Galaxy ويبلغ حجمه حوالي 70 ميجابايت. ويحتوي على ثلاث علامات تبويب رئيسية على الشاشة الرئيسية:

الأجهزة: يعرض هذا القسم جميع هواتف Galaxy الذكية والأجهزة اللوحية وأجهزة الحواسب المحمولة والساعات الذكية على الخريطة، مما يسمح لك بتحديد موقعها بسهولة.

العناصر: إذا أضعت الملحقات المرفقة بجهاز تعقب Galaxy SmartTag، فيمكنك العثور عليها عبر قسم العناصر في التطبيق. ما عليك سوى فتح التطبيق ويمكنك عرض مكان وجود مفاتيحك أو محفظتك أو أي عنصر آخر مرتبط بـ SmartTag.

الأشخاص: ضمن علامة التبويب “الأشخاص“، يمكنك عرض موقع أفراد عائلتك إذا كانوا يشاركونه معك. يوفر هذا العنصر المزيد من راحة البال، حيث يمكنك التحقق من مكان وجودهم، خاصة للأطفال أو كبار السن.

بالإضافة إلى عرض المواقع، يقدم تطبيق “Samsung Find” بعض الميزات الإضافية. على سبيل المثال، يمكنك مشاركة موقعك أو موقع جهازك/عنصرك مع الآخرين، لتبقى على اطلاع مع الاشخاص المهمين إليك.

وبالمثل، يمكنك تحديد موقع جهازك أو العنصر المفقود من خلال اختبار اتصال مسموع باستخدام ميزة “إصدار صوت“. وبالنسبة للأجهزة التي تدعم النطاق فائق العرض (UWB)، يعرض التطبيق بيانات موقع أكثر دقة وإرشادات اتجاهية.

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