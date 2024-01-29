تكنولوجيا: هاتف Realme 12 Pro ينطلق بمعالج Snapdragon 6 Gen 1 وشاشة منحنية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت Realme النقاب اليوم عن هاتف Realme 12 Pro الذي يأتي بمعالج Snapdragon 6 Gen 1، وشاشة منحنية وكاميرة telephoto.

يتميز Realme 12 Pro بشاشة OLED منحنية بحجم 6.7 إنش، ودقة عرض 2412 في 1080 بيكسل أو جودة عرض FHD+، كما تدعم الشاشة معدل تحديث 120Hz، ومعدل لمس 240Hz، وعمق ألوان 10بت.

أيضاً تدعم الشاشة تعتيم 2160Hz PWM، ونسبة سطوع تصل إلى 950 nits، وينطلق الهاتف بتصميم جلدي “faux” في الغطاء الخلفي للهاتف، كما يأتي بسماكة 8.75مم، ووزن 190 جرام.

ويضم هذا الإصدار رقاقة معالج Snapdragon 6 Gen 1، كما يأتي بنظام تشغيل Android 14، وواجهة Realme UI 5.0.

كما تدعم Realme هاتف Realme 12 Pro بإعدادات ثلاثية في الكاميرة الخلفية بمستشعر Sony IMX882 رئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل ويدعم التثبيت البصري، كما تتضمن الإعدادات مستشعر Sony IMX709 بدقة 32 ميجا بيكسل مع عدسات telephoto لتكبير بصري حتى مرتين ودعم للتثبيت البصري، ويأتي المستشعر الثالث بدقة 8 ميجا بيكسل بزوايا عرض فائقة الإتساع، بينما تأتي كاميرة السيلفي بدقة 16 ميجا بيكسل.

أيضاً ينطلق الهاتف بمكبرات صوتية مزدوجة بنظام ستريو ودعم لتقنية “Dolby Atmos”، وتأتي تقنية إستشعار البصمة مدمجة في الشاشة، ويدعم هذا الإصدار بطارية بقدرة 5000 mAh، وتقنية الشحن السريع بقدرة 67W، ومن المقرر أن يتوفر الهاتف بنموذج رئيسي بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام وسعة 128 جيجا بايت بسعر 315 دولار، بينما يأتي النموذج الأعلى بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام وسعة 256 جيجا بايت بسعر 325 دولار.

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