تكنولوجيا: وان بلس تطلق هاتف Nord N30 SE 5G بمعالج Dimesnity 6020

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت وان بلس اليوم عن هاتفها المتوسط Nord N30 SE 5G، الذي ينطلق بمعالج Dimesnity 6020، وإعدادات مزدوجة في الكاميرة الخلفية وسعر يبدأ من 163 دولار.

ينطلق هاتف Nord N30 SE 5G بشاشة LTPS LCD بحجم 6.72 إنش، وجودة عرض FHD+، كما يتوسط الشاشة ثقب للكاميرة الأمامية المميزة بدقة 8 ميجا بيكسل.

وفي إعدادات الكاميرة الخلفية تدعم وان بلس هذا الإصدار بمستشعر رئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل بحجم مستشعر 1/2.76 إنش، وحجم بيكسل 0.64µm، بينما يدعم المستشعر الثاني المميز بدقة 2 ميجا بيكسل عمق التصوير.

ويتميز الهاتف برقاقة معالج Dimensity 6020، كما يأتي بذاكرة عشوائية 4 جيجا بايت رام، وسعة 128 جيجا بايت في النموذج الرئيسي من الهاتف.

أيضاً يدعم Nord N30 SE 5G بطارية بقدرة 5000 mAh، مع تقنية الشحن السريع بقدرة 33W، كما ينطلق الهاتف بنظام تشغيل Android 13، وواجهة OxygenOS 13.1.

وتوفر وان بلس هذا الإصدار باثنان من الإختيارات في الألوان هما الأسود والأخضر، ويتوفر الهاتف على الموقع الرسمي لشركة وان بلس في الإمارات العربية المتحدة بسعر 599 درهم أو 163 دولار، على أن تبدأ الشركة في شحن الهاتف في 31 من يناير.

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