تكنولوجيا: سلسلة هواتف Huawei Mate 60 تسجل مبيعات 30 مليون وحدة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تعود شركة هواوي للمنافسة في سوق الهواتف الذكية بقوة، ولقد سجلت العملاق الصيني مبيعات 30 مليون وحدة من سلسلة هواتف Mate 60.

تستعد هواوي لمنافسة شركة ابل في السوق الصيني بالجيل الجديد من هواتفها الذكية المميزة Mate 70، حيث من المتوقع أن تقدم هواوي هذه الإصدارات في حدث يعقد في شهر سبتمبر، لهذا ستكون منافس مباشر لشركة ابل التي تخطط للكشف عن سلسلة iPhone 16 في نفس الفترة.

ولقد أكد تقرير نشر من “The information” اليوم على أن سلسلة Mate 60 سجلت مبيعات 30 مليون وحدة منذ الإعلان الرسمي عن السلسلة في شهر أغسطس من عام 2023.

من جانب أخر أكدت عدد من التقارير على أن شركة هواوي بدأت في جذب إنتباه قاعدة كبيرة من المستخدمين في السوق الصيني، حيث تنطلق الهواتف بنظام HarmonyOS الذي إستبدلت به الشركة خدمات جوجل.

يذكر أن التسريبات أكدت على أن سلسلة تأتي بكاميرة 1 إنش، مع تحسينات في اللوحة الأمامية للهواتف وحواف نحيفة بنسبة أكبر.

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