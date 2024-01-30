شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لعبة Baldur's Gate 3 تحقق أكثر من 650 مليون دولار العام الماضي.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حطمت لعبة Baldur's Gate 3 التوقعات، حيث حققت مئات الملايين من الدولارات في العام الماضي، ما يثبت أنه ليس كل الألعاب الأكثر مبيعًا يجب أن تحصل على تذكرة معركة، وتمتعت Baldur's Gate 3 بشعبية كبيرة وإشادة من النقاد منذ صدورها في أغسطس من العام الماضي، وكادت أن تكتسح جوائز The Game Awards.

وقد قضى اللاعبون وقتًا هائلاً في لعب اللعبة - تم تقديره في المجمل بأكثر من 8000 عام- على شاشة تخصيص الشخصية وحدها، وقدرت Larian Studios سابقًا أن التغلب على اللعبة يجب أن يستغرق حوالي 75 إلى 100 ساعة في المتوسط.

وحققت اللعبة 657 مليون دولار في عام 2023 من المبيعات على Steam، وهو متجر ألعاب شهير عبر الإنترنت، وفقًا لشركة VG Insights، التي تتتبع إيرادات Steam.

وكانت Baldur’s Gate 3 هي اللعبة الأكثر مبيعًا على المنصة، حيث تجاوزت مبيعات أقرب منافسيها – Hogwarts Legacy – بمقدار 316 مليون دولار، وفقًا للتقرير.

كان أحد أهم الاتجاهات العام الماضي بين الألعاب الأكثر مبيعًا على Steam هو "الافتقار إلى المعاملات الدقيقة"، المعاملات الدقيقة هي عمليات شراء داخل اللعبة يمكن للاعب إجراؤها باستخدام أموال حقيقية، وعادةً ما تمنح اللاعب نوعًا من المزايا السطحية مثل زي جديد أو تسريحة شعر جديدة.

وبدلاً من ذلك، ركزت الألعاب التي تحقق أكبر قدر من الإيرادات في عام 2023 على الإبداع وجاءت إلى حد كبير من المطورين الصغار، وقال التقرير إن حصة الألعاب ذات المعاملات الدقيقة التي باعت أكثر من مليون نسخة انخفضت من 33% في عام 2022 إلى 25% في عام 2023، مضيفًا أن العديد من الألعاب الكبرى تميل إلى أن تكون "ألعابًا متميزة عالية الجودة".

ويعد هذا الاتجاه مفاجئًا نظرًا لأن المعاملات الدقيقة هيمنت على الصناعة منذ عام 2017 على الأقل عندما ظهرت ألعاب مثل Fortnite على الساحة باستخدام نموذج مجاني للعب يشجع اللاعبين على إنفاق أموال حقيقية على المعاملات الدقيقة داخل اللعبة.

أحدثت لعبة Fortnite ثورة في المعاملات الدقيقة من خلال تقديم Battle Pass، وهو نظام يمنح اللاعبين "نظام مكافأة من مستويين ومتعدد المستويات" يجب إعادة شراؤه كل بضعة أشهر، وفقًا لموقع Comic Book Resources، ومنذ إصدار Fortnite، تضمنت معظم الألعاب متعددة اللاعبين بعض التكرار لبطاقة المعركة، وفقًا للمنفذ.

في عام 2019، أعطى مكتب North Carolina Better Business Bureau لشركة Epic Games، الاستوديو الذي أنشأ لعبة Fortnite، علامة F بعد تلقي مئات الشكاوى حول عمليات الشراء داخل اللعبة.