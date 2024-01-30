شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: خسائر ومشكلات اقتصادية دون نتائج.. اختفاء عالم "ميتافيرس" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعد "ميتافيرس" مساحةً افتراضية جماعية مشتركة تجمع بين مجموعة من البشر، وتدخل العالم الافتراضي من خلال جهاز VR، والذي يربط كل أنواع البيئات الرقمية ببعضها، ولكن على عكس أجهزة الـ VR الحالية، التي تُستخدم في الألعاب، يمكن استخدام هذا العالم الافتراضي في أي شيء في حياتك، من العمل أو اللعب أو الحفلات الموسيقية أو الذهاب إلى السينما، من أي مكان في العالم، لا يتطلب الامر أكثر من أن تصنع صورتك ثلاثية الأبعاد، أو الـ "الآفاتار"، ليكون ممثلاً عنك داخل العالم الافتراضي "ميتافيرس".

شركة ميتا في عالم "ميتافيرس"

تعتبر شركة ميتا أحد أكبر المستثمرين في عالم الـ "ميتافيرس"، حيث استثمرت الشركة بقوة في تقنيات الواقع الافتراضي عبر نظاراتها الخاصة، مما جعلها أرخص من المنافسين، وربما حتى أن الشركة تخسر من تلك الأجهزة، وفقًا لبعض المحللين.

يعتقد الكثير أن ميتافيرس تابع إلى ميتا (الشركة الأم لشبكة فيسبوك) بسبب أن رئيسها التنفيذي ماروك زوكربيرج تحدث عن الميتافيرس في البداية وأثار ضجة حولها ولكن الأمر ليس كذلك وهو متشعب جدا وعالم الميتافيرس ليس مملوكا أو حكرا على شركة بعينها.

ولكن حتى الآن، لا يزال كل هذا مجرد أفكار على ورق، لهذا لا يوجد تعريف واحد محدد ودقيق متفق عليه لهذا الـ "ميتافيرس".

شركة فيسبوك، ومؤسسها مارك زوكربيرج، أوضحت منذ فترة أن أولوياتها الأساسية هي عالم الـ "ميتافيرس"، وليس مجرد التواصل الاجتماعي، وكانت قد استثمرت الشركة بالفعل بقوة في تقنيات الواقع الافتراضي عبر نظاراتها الخاصة، مما جعلها أرخص من المنافسين، وربما حتى أن الشركة تخسر من تلك الأجهزة، وفقًا لبعض المحللين.

كما أنها بدأت في صنع تطبيقات خاصة بتقنية الـ VR، منها التي تتفاعل مع العالم الحقيقي، وأخيرًا كما رأينا تحول اسم الشركة الأم بالكامل إلى Meta، تعبيرًا عن رغبتها الواضحة والصريحة في الاستثمار أكثر في هذا العالم الافتراضي، ولكن الشركة ترى أن فكرة الـ "ميتافيرس" لكي تتحول إلى حقيقة ستستغرق نحو 10 إلى 15 سنة أخرى.

أهم الشركات التي تقوم بتطوير ميتافيرس ميتا

تعتبر ميتا هي الشركة الرئيسية الاهم التي تقوم بتطوير الميتافيرس Metaverse للمستخدمين واللاعبين ليكونوا في شبكة واسعة من العوالم الافتراضية ثلاثية الأبعاد في الوقت الفعلي وقالت صحيفة واشنطن بوست، إن مارك زوكربيرج قاد ميتا خلال سنوات من الاضطراب العام، وقدم للموظفين ثقة وأمن، بأنه برغم بعض العثرات، فإن الرئيس التنفيذي للشركة دائما على المستقبل الصحيح.

لكن الآن، وبسبب الاضطرابات الاقتصادية وموجات تسريح الموظفين التي ستؤدى إلى خفض حوالى 21 ألف عامل، والاستثمار المكلف فى الواقع الافتراضى ميتافيرس، الذى لم يجنى ثمارا حتى الآن، فإن الكثيرين داخل ميتا يقولون إن زوكربيرج فقد رؤيته وثقة العاملين، وبدلا من ذلك، ، فإنه يقود الشركة نحو أزمة معنوية غير مسبوقة، بحسب مقابلات أجرتها الصحيفة مع أكثر من 20 من الموظفين الحاليين والسابقين بالشركة، الذين رفضوا الكشف عن هويتهم خوفا من العقاب.

ارتفعت تكاليف ومصاريف Meta بنسبة 19% فى الربع الثالث العام االماضي، فى مواجهة قلق المستثمرين بشأن الخسائر، وقال زوكربيرج إنه واثق من أن الإنفاق على metaverse وغيره من "الرهانات التجريبية" سيبدأ يؤتى ثماره.

أبل

تأتي شركة أبل بعد ميتا في الاهتمام بعالم الـ "ميتافيرس"، حيث تهدف لدخول الميتافيرس بقوة من خلال Apple Vision Pro وإنشاء تطبيقات اجتماعات افتراضية يمكن المشاركة فيها عبر هذه النظارة بشاشة مثبتة على الرأس (HMD) وسوف يكون المستخدم قادر على التفاعل في اجتماعات العالم الإفتراضي من خلال حركة اليد والذراع.

سناب شات

سناب شات واحد من الشركات التي تعمل في تطوير الميتافيرس، وأعلنت عن عدسة أفاتار جديدة توضح كيف سيبدو المستخدم أو اللاعب في ميتافيرس ويعمل مرشح الأفاتار على تعزيز الواقع المعزز الذي يسمح للأفاتار بتغيير الملابس والوجوه حسب الحالة المزاجية كما أطلقت رموز تعبيرية ثلاثية الأبعاد مخصصة للعالم الإفتراضي.

خسائر ميتا من الميتافيرس

تعرضت ميتا لانتقادات هذا العام لوضعها المليارات في مشاريع metaverse وخسارة 9.4 مليار دولار من Reality Labs خلال أول فترة عام 2022، ومع ذلك وضعت شركة ميتا 20٪ من إجمالي إنفاقها في Reality Labs الخاص بالميتافيرس في عام 2023، مع توجيه نصف هذا المبلغ مباشرة نحو مبادرات الواقع المعزز (AR)، وهو نفس المبلغ تقريباً كما في العام الماضي، وفقاً لموقع engadget.

ميتافيرس 2023

ركز زوكربيرج على فكرة أن العالم الافتراضي الجديد الشامل سيكون مستقبل أعماله على مدار العامين الماضيين، لكن Reality Labs، قسم Meta الذي يبني ميتافيرس metaverse، كان يخسر المليارات.

هذا العام، على الرغم من ذلك، لم يتم إنقاذ شركة Reality Labs أيضًا عندما تم قطع 10000 موظف في Meta في مارس، و Meta ليست الشركة الوحيدة التي قامت بذلك.

أجلت شركة آبل خططها الخاصة بنظارات الواقع المعزز، وأعلنت مايكروسوفت عن تخفيض الوظائف في قسم HoloLens، في أواخر مارس، سرحت ديزني فريق بالكامل.