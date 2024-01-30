تكنولوجيا: هاتف Moto G24 Power ينطلق رسمياً بقدرة بطارية 6000 mAh

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة موتورولا اليوم رسمياً عن هاتف Moto G24 Power منخفض التكلفة الذي يأتي بقدرة بطارية 6000 mAh، ومعالج Helio G85.

يتميز هاتف Moto G24 Power بشاشة LCD بحجم 6.56 إنش، وجودة عرض HD+، كما تدعم الشاشة معدل تحديث 90Hz، أيضاً تضم الشاشة كاميرة سيلفي في ثقب يتوسط الشاشة بدقة 16 ميجا بيكسل.

وفي إعدادات الكاميرة الخلفية يأتي الهاتف بمستشعر رئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل، مع مستشعر macro بدقة 2 ميجا بيكسل.

أيضاً يدعم G24 Power رقاقة معالج Helio G85، كما يأتي بذاكرة عشوائية 4 أو 8 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 128 جيجا بايت، ويدعم التخزين الخارجي في بطاقة microSD حتى سعة 1 تيرابايت.

كما تقدم موتورولا هذا الإصدار بقدرة بطارية 6000 mAh، وتقنية الشحن السريع بقدرة 30W، أيضاً ينطلق الهاتف بنظام تشغيل Android 14 مثبت مسبقاً، على أن يدعم 3 سنوات من التحديثات.

ويتميز الهاتف أيضاً بمكبرات صوتية بنظام ستريو وتقنية “Dolby Atmos”، كما يأتي بمدخل 3.5مم للسماعات، ومنفذ USB C، وتأتي تقنية إستشعار البصمة في الإطار الجانبي للهاتف.

أيضاً يتوفر Moto G24 Power بألوان الأزرق Glacier، والأزرق Ink، على أن يتميز النموذج الرئيسي من الهاتف بذاكرة عشوائية 4 جيجا بايت رام وسعة 128 جيجا بايت بسعر 100 دولار، ويأتي النموذج الأعلى بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام وسعة 128 جيجا بايت بسعر 120 دولار.

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