تكنولوجيا: سامسونج تستعد لدفع “Galaxy AI” في 100 مليون من أجهزة Galaxy هذا العام

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت العملاق الكوري سامسونج على خططها لدفع تقنية الذكاء الإصطناعي الجديدة “Galaxy AI” إلى 100 مليون من أجهزة Galaxy هذا العام والتي ترتكز على خدمة “Google Cloud”.

قدمت سامسونج سلسلة هواتف Galaxy S24 خلال الفترة الماضية بتقنية الذكاء الإصطناعي الجديدة التي قدمت من سامسونج بعنوان “Galaxy AI”، ولقد أكدت سامسونج في إعلانها الأول عن هذه التقنية عن خططها لجلب التقنية في عدد أكبر من الأجهزة في النصف الأول من 2024.

ولقد أوضح “TM Roh” من “Samsung Electronics” أن العملاق الكوري ملتزمة بخططها لدفع تقنية “Galaxy AI” في عدد 100 مليون من أجهزة الشركة القديمة في جميع أنحاء العالم.

كما أكد “TM Roh” لشركة “ET Telecom” على التكلفة المرتفعة لتطوير تقنية الذكاء الإصطناعي الجديدة “Galaxy AI”، إلا أن الشركة لن تتراجع عن توفير المميزات المجانية لهذه التقنية حتى عام 2025، من جانب أخر لم تقرر سامسونج حتى الآن خططها المستقبلية.

وتشير التوقعات إلى أن تقنية الذكاء الإصطناعي الجديدة سيكون لها متطلبات خاصة لمستخدمي الأجهزة المحمولة، لذا يؤكد “Roh” على أن المميزات المجانية خطوة مرحب بها لدى عدد من المستخدمين بينما سيحتاج البعض الأخر مميزات أكثر تطوراً في تقنية الذكاء الإصطناعي بإشتراك مدفوع، لذا ستعمل سامسونج على دراسة كافة المتطلبات لتحديد خطط الشركة المستقبلية لهذه التقنية.

يذكر أن “Roh” أوضح في تصريحاته الأخيرة خطط سامسونج لإنتاج أجهزة حاسب محمول في الهند لتلبية إحتياجات السوق المحلي، على أن يتم إنتاج الأجهزة في منشأة “نويدا” الصناعية في الهند.

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