شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بريطانيا تنافس الولايات المتحدة لتصبح "دولة فضائية" وتخطط لإطلاق صواريخ شهرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - من الممكن أن تستضيف المملكة المتحدة عمليات إطلاق صواريخ شهرية إلى الفضاء من جزر شيتلاند في أقرب وقت من فصل الصيف، وأعلنت الشركة الألمانية Rocket Factory Augsburg (RFA) أنها تهدف إلى إطلاق أقمار صناعية إلى المدار هذا الصيف في سابقة أوروبية.

ووضعت الشركة أنظارها على ميناء SaxaVord الفضائي، الواقع في أقصى شمال جزيرة Unst، لإطلاقه التاريخي، لكن RFA لن يتوقف عند هذا الحد، وفقًا لما ذكره جورن سبورمان، المدير التجاري للشركة.

وقال سبورمان لوكالة أنباء PA إن الشركة وضعت خططًا لإطلاق صاروخ RFA One الذي يبلغ طوله 30 مترًا، وسعة 1300 كجم، إلى مدار متزامن مع الشمس حول الأرض ، وفقا لتقرير indiatoday.

وقال: "نخطط لأن نكون على المنصة في الصيف ونبدأ حملة (الاختبار)، ثم لدينا محاولة إطلاق أولى متوقعة ونرى كيف ستسير الأمور.

"لدينا في جزر شيتلاند منصة إطلاق مخصصة لـ RFA فقط لذا، لا يوجد ضغط زمني بالنسبة لنا".

المشروع، الذي استغرق إعداده سنوات، سيكون بمثابة "الميدالية الذهبية الأولمبية" للشركة عند نجاحه، ويمكن أن ينطلق أول إطلاق صاروخي مداري للمملكة المتحدة من جزر شيتلاند في أكتوبر أو نوفمبر من هذا العام.

وسيكون أيضًا جوهرة بعد جهود المملكة المتحدة لاقتناص مكانة أوروبية من خلال صناعة الفضاء المحلية وقدرات الإطلاق، وستقوم الشركة أولاً باختبار مجموعة الإطلاق في ألمانيا وأماكن أخرى، قبل شحن الصاروخ وأقمار الشحن الخاصة به إلى Lerwick، قبل التوجه إلى Unst.

مع فريق مكون من حوالي 300 شخص، قال سبورمان: “نقوم بإجراء اختبار التجميع والخروج الكامل في أوجسبورج.

كما تتم إعادة الدمج النهائي لهذه المراحل وتغليف الهدية، والاختبار النهائي - كل ذلك يحدث في الموقع عند منصة الإطلاق"، وقبل عدة أشهر من الإطلاق، ستجري إذاعة RFA "اختبارًا ساخنًا" لمحركات المرحلة الأولى للصاروخ على منصة الإطلاق.

ويقال إن سكان Unst المحليين، حوالي 600 منهم، يدعمون المشروع، وتابع سبورمان: "إن السكان المحليين يدركون إلى حد كبير حجم الفرصة الكبيرة بالنسبة لهم".