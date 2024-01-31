تكنولوجيا: سامسونج تخطط لدعم هاتف Galaxy Z Flip6 بسعة أكبر للبطارية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بدأت العملاق الكوري في العمل على تطوير جيل جديد من هواتفها القابلة للطي، ولقد أكدت أحدث التقارير على خطط سامسونج لدعم Galaxy Z Flip6 بسعة أكبر للبطارية.

لم تقدم إصدارات سامسونج السابقة من سلسلة Flip سعة جيدة للبطارية، لذا كانت المشكلة الأكبر لدى مستخدمي سلسلة هواتف سامسونج المميزة بتصميم صدفي قابل للطي.

إلا أن أحدث التقارير تؤكد على أن سامسونج تخطط لترقية البطارية في إصدارها القادم Galaxy Z Flip6، حيث يأتي الهاتف بقدرة بطارية 4000 mAh وهي سعة أكبر مقارنة بهاتف Z Flip5 الذي ضم بطارية بقدرة 3700 mAh.

وتعد هذه السعة في البطارية أقل مما قدمت Oppo في هاتف Find N3 Flip، حيث انطلق هذه الإصدار 4300 mAh، إلا أن إصدار سامسونج القادم سيحصل على ترقية جيدة مقارنة بهاتفها السابق Galaxy Z Flip5.

أيضاً من المقرر أن يضم Flip6 اثنان من خلايا البطارية المنفصلة بين جهتي الهاتف، على أن تتميز الخلية الأولى بسعة 1097 mAh، بينما تتميز الخلية الأخرى بقدرة 2790 mAh، أي بمجموع 3887 mAh، ومن المقرر أن يتم تسويق البطارية بسعة 4000 mAh على غرار هاتف S24.

يذكر أن التسريبات التي جاءت حتى الآن أشارت إلى أن هاتف Galaxy Z Flip6 يأتي بشاشة غطاء خارجي بحجم 3.9 إنش، أي أكبر 0.5 من الشاشة في هاتف الشركة السابق التي تتميز بحجم 3.4 إنش.

أيضاً يأتي هاتف Flip القادم بمستشعر رئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل في الكاميرة الخلفية، لذا نترقب مزيد من التفاصيل حول هذا الإصدار خلال الفترة القادمة.

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