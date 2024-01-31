تكنولوجيا: شركة Alphabet تعلن عن إيرادات بقيمة 86 مليار دولار في الربع الرابع من عام 2023

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة Alphabet عن أرباحها للربع الرابع من عام 2023 بإيرادات بلغت 86.3 مليار دولار. تتراوح هذه الأرقام من أكتوبر إلى ديسمبر وتلخص السنة المالية.

ارتفعت الإيرادات بنسبة 13٪ من 76 مليار دولار في الربع الرابع من عام 2022، مع دخل تشغيلي قدره 23.7 مليار دولار وصافي دخل 20.7 مليار دولار لهذا الربع (مقابل 13.62 مليار دولار في العام الماضي).

وللمقارنة، أعلنت شركة Alphabet عن إيرادات بقيمة 77 مليار دولار أمريكي وصافي دخل قدره 19.69 مليار دولار أمريكي في الربع الأخير.

وفي الربع الرابع من عام 2023، بلغت إيرادات إعلانات YouTube حوالي 9.2 مليار دولار (مقابل 7.96 مليار دولار قبل عام)، بينما سجلت Cloud حوالي 9.19 مليار دولار (مقارنة بـ 7.32 مليار دولار).

سجلت اشتراكات ومنصات وأجهزة جوجل والتي تشمل الأجهزة ومتجر Play وإيرادات YouTube غير الإعلانية 10.79 مليار دولار، مقارنة بـ 8.79 مليار دولار في نفس الربع من العام الماضي.

تستمر “الرهانات الأخرى” في خسارة الأموال. ومع ذلك، فقد سجلت إيرادات بقيمة 657 مليون دولار من 226 مليون دولار في الربع الرابع من عام 2022.

ومع ذلك، فقد خسرت 863 مليون دولار مقارنة بـ 1.24 مليار دولار في الربع نفسه من العام الماضي.

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