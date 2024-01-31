تكنولوجيا: نظام Wear OS يقوم بإعداد وصول Material You ويلمح إلى مشغل تطبيقات الشبكة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - قبل الوصول المتوقع لنظام Wear OS 5 هذا العام، تستعد جوجل أخيرًا لإطلاق سمات ألوان على ميزة Material You إلى جانب التلميح لإعادة تصميم مشغل التطبيق.

منذ أشهر، كنا نتتبع التقدم الذي أحرزته جوجل في تقديم إصلاح شامل لتلوين Material You للساعات الذكية التي تعمل على نظام Wear OS.

وفي الآونة الأخيرة، رأى بعض مالكي Pixel Watch أن اللمسات البيضاء المعتادة لنظام Wear OS يتم استبدالها بالألوان الزرقاء التي يستخدمها نظام الألوان الديناميكي في Material You افتراضيًا.

يبدو أن هذا يشير إلى أن Pixel Watch، وربما ساعات Wear OS الأخرى، ستكتسب ألوانًا ديناميكية في المستقبل القريب.

وبالإضافة إلى قدرة Wear OS على الاستجابة للون وجه الساعة، تؤكد الرسالة أنك ستتمكن من تحديد لون السمة يدويًا من خلال تطبيق الإعدادات.

من المفترض أن يكون هذا مفيدًا لأي وجوه ساعة تابعة لجهة خارجية قد لا تدعم بشكل صحيح توفير لون ديناميكي.

ووفقًا لجزء آخر من النص، يجب أن تظهر الخيارات ضمن قسم “وجه الساعة والنمط” الجديد في الإعدادات.

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