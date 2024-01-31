تكنولوجيا: شاومي تستعد لإطلاق Xiaomi Mix Fold 4 للأسواق العالمية بمعالج Snapdragon 8 Gen 3

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تقدم شاومي هاتف Mix Fold 4 القابل للطي للأسواق العالمية قريباً برقاقة معالج Snapdragon 8 Gen 3.

تستعد شاومي قريباً للتنافس في الأسواق العالمية مع هواتف OnePlus 12 وGalaxy S24 Ultra المميزة برقاقة معالج Snapdragon 8 Gen 3، حيث أشارت أحدث التسريبات إلى أن العملاق الصيني تخطط لإطلاق هاتف Mix Fold 4 القابل للطي خلال الفترة القادمة.

ولقد أشارت التقارير السابقة إلى أن شاومي بدأت العمل على تطوير أول إصدار من الهواتف المميزة بتصميم صدفي قابل للطي والذي يعرف بهاتف Mix Flip، على أن تكشف بشكل رسمي عن هذا الإصدار في الحدث المقرر عقده لإطلاق هاتف 14 Ultra.

ولقد أوضحت التفاصيل التي جاءت من “GSMChina” أن شاومي ستقدم إصدار جديد من الهواتف القابلة للطي للأسواق العالمية من سلسلة Mix Fold.

كما يؤكد التقرير على أن Mix Fold 4 يأتي بأحدث معالج من كوالكوم Snapdragon 8 Gen 3، أو SM8650، على أن يستهدف هذا الإصدار منافسة إصدارات سامسونج ووان بلس الحالية OnePlus 12 وGalaxy S24 Ultra، إلى جانب الإصدارات القادمة Vivo X Fold3 وGalaxy Z Fold6.

يذكر أن التسريبات تؤكد على تسجيل هاتف Mix Fold 4 برقم N8 أو رمز “ruyi”، لذا نترقب مزيد من التفاصيل حول هذا الإصدار خلال الفترة القادمة.

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