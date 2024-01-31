شكرا لقرائتكم خبر عن اتهامات لمواطنين صينيين بتهريب إلكترونيات أمريكية.. ما القصة؟ والان نبدء بالتفاصيل

منح لأبرز شركات الشرائح الإلكترونية

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بدء تصنيع الشرائح الإلكترونية المتقدمة

الدمام - شريف احمد - وجهت السلطات الأمريكية اتهامات إلى أربعة مواطنين صينيين، في جرائم تتعلق بتهريب مكونات إلكترونية أمريكية الصنع.وأشار ماثيو أولسن مساعد وزير العدل بقسم الأمن القومي في بيان، إنه "على مدى أكثر من عشر سنوات، من المزعوم أن المتهمين أعدوا مخططًا لتهريب أجزاء مصنعة في الولايات المتحدة".وقبل أيام أشارت صحيفة وول ستريت جورنال، إلى أن إدارة بايدن تتوقع منح مليارات الدولارات في صورة منح لأبرز شركات الشرائح الإلكترونية بما في ذلك إنتل (INTC.O)، وشركة تايوان لتصنيع الشرائح الإلكترونية (2330.TW).وسيكون ذلك خلال الأسابيع المقبلة، للمساعدة في بناء مصانع جديدة في الولايات المتحدة.وبينت أن الإعلانات القادمة تهدف إلى بدء تصنيع الشرائح الإلكترونية المتقدمة، التي تشغل الهواتف الذكية ونظم الذكاء الاصطناعي وأنظمة الأسلحة.كما يتوقع الإعلان عن بعض المشروعات قبل خطاب الرئيس الأمريكي جو بايدن عن حالة الاتحاد في السابع من مارس.