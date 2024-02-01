شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيف يمكنك حظر الرسائل النصية غير المرغوبة على أيفون والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - حظر الرسائل النصية هو شيء تحتاج إلى تعلم كيفية القيام به على هاتفك، لمنع وصول أى رسالة تزعجك ولا ترغب فى رؤيتها.
حظر الرسائل النصية على الايفون
الخطوة 1: اختر سجل الرسائل من جهة الاتصال التي تريد حظرها.
الخطوة 2: حدد الاسم أو صورة الملف الشخصي في أعلى الرسالة.
الخطوة 3: اضغط على المعلومات .
الخطوة 4: حدد حظر هذا المتصل .
حظر رسائل iPhone من جهات الاتصال
الخطوة 1: افتح تطبيق الإعدادات ، ثم قم بالتمرير لأسفل، ثم حدد الرسائل .
الخطوة 2: قم بالتمرير لأسفل واختر جهات الاتصال المحظورة .
الخطوة 3: حدد إضافة جديد ثم حدد جهة الاتصال التي تريد حظرها، ولا يمكن إضافة جهات الاتصال إلا مرة واحدة في كل مرة، ولإزالة جهة اتصال حدد تحرير في الزاوية العلوية اليمنى، ثم اختر علامة الطرح بجوار اسم الشخص الذي تريد إزالته.
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