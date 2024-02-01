شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيف يمكنك حظر الرسائل النصية غير المرغوبة على أيفون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حظر الرسائل النصية هو شيء تحتاج إلى تعلم كيفية القيام به على هاتفك، لمنع وصول أى رسالة تزعجك ولا ترغب فى رؤيتها.

حظر الرسائل النصية على الايفون

يعد حظر الرسائل النصية على نظام التشغيل iOS أمرًا سهلاً ويمكنك القيام بذلك مباشرةً من تطبيق الرسائل .

الخطوة 1: اختر سجل الرسائل من جهة الاتصال التي تريد حظرها.

الخطوة 2: حدد الاسم أو صورة الملف الشخصي في أعلى الرسالة.

الخطوة 3: اضغط على المعلومات .

الخطوة 4: حدد حظر هذا المتصل .

حظر رسائل iPhone من جهات الاتصال

هناك طريقة أخرى لحظر الرسائل النصية من جهات الاتصال المعروفة وهي إضافتها إلى القائمة المحظورة لديك ، لا يهم حقًا ما إذا كنت تستخدم هذه الطريقة أو الطريقة الموضحة أعلاه، ففي كلتا الحالتين لن تقوم بحظر الرسائل فحسب، بل ستحظر أيضًا المكالمات الهاتفية ومكالمات FaceTime، وهذا يوفر عليك الاضطرار إلى الانتقال إلى تطبيقات الهاتف و FaceTime لحظر نفس الشخص.

الخطوة 1: افتح تطبيق الإعدادات ، ثم قم بالتمرير لأسفل، ثم حدد الرسائل .

الخطوة 2: قم بالتمرير لأسفل واختر جهات الاتصال المحظورة .

الخطوة 3: حدد إضافة جديد ثم حدد جهة الاتصال التي تريد حظرها، ولا يمكن إضافة جهات الاتصال إلا مرة واحدة في كل مرة، ولإزالة جهة اتصال حدد تحرير في الزاوية العلوية اليمنى، ثم اختر علامة الطرح بجوار اسم الشخص الذي تريد إزالته.