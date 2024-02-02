انت الان تتابع خبر خرائط غوغل تضيف ميزات جديدة عبر الذكاء الاصطناعي.. ماهي؟ والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وتوفر المزايا الجديدة للمستخدمين البحث عن الأماكن من خلال عبارات بحث عامة أو محددة تحتوي على وصف لها، لتبدأ نماذج الذكاء الاصطناعي، وتحديدًا نماذج اللغة الكبيرة LLMs في غوغل، في تحليل المعلومات التفصيلية في الخرائط، لتقديم اقتراحات للأماكن التي يمكن التوجه إليها.الذكاء الاصطناعي التوليديوتضم خرائط غوغل ما يزيد عن 250 مليون مكان، بجانب مراجعات المساهمين الذين يتجاوز عددهم 300 مليون مساهم،

ويمكن للمستخدمين البحث اعتمادًا على اللغة الطبيعية من خلال عبارات بحث مثل “أماكن ذات طابع عتيق” أو “أنشطة في يوم ممطر” أو غيرها من العبارات البحثية، لتعمل نماذج الذكاء الاصطناعي على تحليل معلومات الخرائط في الأماكن المحيطة مع الصور والتقييمات والمراجعات، لتزويد المستخدمين بالاقتراحات المناسبة.

ميزة جديدة من خرائط جوجل لأنظمة ios.. ما هي؟

وتعرض النتائج والاقتراحات في شكل منظم على فئات مرفقة مع مجموعات الصور وملخصات المراجعات التي تبرز ما يهم المستخدم في المكان بناءً على عبارة البحث أو الأمر النصي الذي أدخله.

كما يمكن للمستخدمين طرح أسئلة أو عبارات إضافية من خلال آلية تشبه المحادثة، حيث تفهم النماذج أنها مرتبطة بما قبلها، لتوفير على نتائج أخرى، وتتتيح جوجل إمكانية حفظ الأماكن التي تظهر في النتائج ومشاركتها.

