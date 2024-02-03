تكنولوجيا: نظارة Apple Vision Pro تنطلق رسمياً للأسواق بسعر يبدأ من 3499 دولار

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت ابل نظارة Vision Pro للواقع المختلط بشكل رسمي للأسواق، بعدد ثلاثة من الإختيارات في السعة التخزينية، وسعر يبدأ من 3499 دولار.

تتوفر نظارة الواقع المختلط Vision Pro للمستخدمين بشكل رسمي، على أن تقدم للمستخدمين بثلاثة إختيارات في السعة بين 256 جيجا بايت بسعر 2499 دولار، ونموذج بسعة 512 جيجا بايت بسعر 3699 دولار، وأعلى نموذج بسعة تصل إلى 1 تيرابايت بسعر 3899 دولار.

وتقدم ابل عرض تجريبي للنظارة عبر الرابط التالي Vision Pro لتجربة مميزات النظارة قبل الشراء، كما يتاح للمستخدمين شراء النظارة بسلاسة عبر الصفحة الرسمية في متجر ابل.

ولإتمام عملية الشراء سيكون على المستخدم قياس أبعاد الرأس في البداية بإستخدام هاتف الأيفون، وعبر كاميرة “Face ID ToF”، والذي يتطلب من المستخدم تدوير الهاتف في محيط الرأس لقياس أبعاد رأس المستخدم بدقة لتحديد الحجم المطلوب في عصابة الرأس الخاصة بالنظارة.

ومن المقرر أن يحدد المستخدم في الخطوة التالية ما إذا كان يستخدم نظارة طبية أو للقراءة، وتتوفر النظارة بإدخالات بصرية من Zeiss باثنان من الإختيارات لمستخدمي النظارات الطبية أو نظارات القراءة، على أن يتوفر النموذج المخصص للقراءة بسعر 99 دولار إضافي، بينما يتوفر النموذج المخصص للنظارات الطبية بإضافة 149 دولار للسعر الأصلي للنظارة.

يذكر أن ابل تؤكد على أن نظارة Vision Pro تنطلق في البداية مع 600 تطبيق تشمل ألعاب “Arcade”، وألعاب الطرف الثالث للواقع الإفتراضي والتي تدعم التشغيل على أجهزة Mac عبر شاشة إفتراضية.

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