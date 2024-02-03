تكنولوجيا: ابل تخطط لإطلاق جهاز قابل للطي في 2026 أو 2027

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بدأت عملاق التكنولوجيا ابل في العمل على تطوير إصدارها الأول من الأجهزة القابلة للطي، والذي يأتي بشاشة بحجم يتراوح بين 7 أو 8 إنش.

أكد مصدر صناعي من كوريا الجنوبية على أن شركة ابل تستعد لإطلاق أول أجهزة الشركة القابلة للطي في الفترة ما بين عامي 2026 إلى 2027.

ويوضح التقرير أن جهاز ابل القابل للطي قد يستبدل جهاز “iPad mini”، إلا أن عملاق التكنولوجيا لم تصل إلى قرار نهائي، حيث تعمل ابل في الوقت الراهن على تطوير جيل جديد من أجهزة iPad mini بشاشة OLED.

من جانب تستعد ابل لإطلاق إصدار جديد من أجهزة iPad Pro بشاشة OLED، لذا لن ينطلق جهاز iPad mini بشاشة OLED قبل العام المقبل.

ولقد بدأت شركات Samsung Display وLG Display في دفع عينات من الشاشات القابلة للطي بحجم يتراوح بين 6 إلى 7 إنش لشركة ابل، بينما تؤكد أحدث التقارير على أن ابل تخطط لتطوير جهاز بحجم أكبر في الشاشة.

وتشير التوقعات إلى أن ابل ستقدم أوامر التوريد الأولى للشاشات القابلة للطي لشركة “Samsung Display”، بينما تبدأ “LG Display” في توريد الشاشات القابلة للطي بعد عام من بدء الإنتاج الضخم، أيضاً من المتوقع أن تبدأ ابل في إنتاج أجهزة قابلة للطي بحجم أكبر يصل إلى 20.25 إنش في 2028، على أن تنطلق الأجهزة بعلامة iPad أو Mac التجارية.

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