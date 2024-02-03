شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تخطط لطرح أول جهاز قابل للطى فى 2026-2027 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت تقارير جديدة عن أنه يمكن أن يصل أول جهاز قابل للطي من شركة أبل في عام 2026 أو 2027، وفقًا لتقرير جديد صادر عن "مصادر صناعية" في كوريا، وسيكون حجم شاشته الداخلية حوالي 7 - 8 بوصات، وبالتالي يمكن أن يحل محل iPad mini وفقًا لبعض الشائعات.





لكن مواصفاته وخصائصه لم يتم الانتهاء منها بعد، وعلاوة على ذلك، تختبر شركة آبل جيلًا جديدًا من iPad mini مزودًا بشاشة OLED، وهو ما لن يكون له معنى كبير إذا تم إيقافه سريعًا لإفساح المجال أمام الجهاز القابل للطي.

وبالحديث عن ذلك، يقال إن شركة آبل تستعد لتقديم شاشات OLED إلى خط iPad Pro الخاص بها في وقت لاحق من هذا العام، لن يأتي جهاز OLED iPad mini قبل العام المقبل.





ويُزعم أن كلاً من Samsung Display وLG Display قد زودتا شركة أبل بعينات من لوحات الشاشة القابلة للطي بنطاقات حجم 6 بوصات و7 بوصات على التوالي، والآن يبدو أن شركة Apple تريد أن تصبح أكبر لما يمكن أن يكون أول جهاز قابل للطي لها.

ومع ذلك، إذا قررت شركة أبل أن هذا أمر ممكن، فمن المحتمل جدًا أنها ستقدم طلبيات للشاشات مع Samsung Display أولاً، نظرًا لخبرتها الواسعة في توريد اللوحات القابلة للطي لشركة Samsung Electronics. من المرجح أن تبدأ شركة LG Display الإنتاج الضخم للشاشات القابلة للطي لشركة Apple بعد عام من سامسونج، إذا اتبعت شركة Apple استراتيجية الموردين الثنائيين.

في وقت لاحق، أي في عام 2028 تقريبًا، قد تطلق شركة Apple أيضًا منتجًا قابلاً للطي مقاس 20.25 بوصة، والذي سيكون إما يحمل علامة iPad أو Mac، وبالطبع يشير الحجم 20.25 بوصة إلى الشاشة الداخلية القابلة للطي.