تكنولوجيا: جوجل تكشف عن ImageFX.. أداة تعمل بالذكاء الاصطناعي لتحويل النص إلى صورة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تطرح شركة جوجل مجموعة كبيرة من التحديثات على واجهة الذكاء الاصطناعي التوليدي، بما في ذلك أداة جديدة لتحويل النص إلى صورة.

ويبدو ان الأمر المختلف مع ImageFX، إذ انها اداة تحتوي على واجهة تتميز بـ “شرائح معبرة“. الفكرة هنا هي أن هذه الأشياء ستساعدك على “تجربة الأبعاد المجاورة لإبداعك وأفكارك بسرعة“.

وإلى جانب ظهور ImageFX لأول مرة، تقول جوجل إنها قامت بتحسين MusicFX وTextFX.

تدعي الشركة أنها أجرت ترقيات لإصدار MusicLM الذي يتضمن توليدًا أسرع للموسيقى وصوتًا عالي الجودة، إلى جانب ميزات جديدة. يمكن الآن أن تستمر الأغاني التي تم إنشاؤها لمدة تصل إلى 70 ثانية.

أما بالنسبة لـ TextFX، فقد طرحت جوجل تحديثات قابلية الاستخدام بهدف تحسين التنقل وتجربة المستخدم الشاملة.

يتم وضع علامة على الصور والتسجيلات الصوتية التي تم إنشاؤها بواسطة ImageFX والتي تم إنشاؤها باستخدام MusicFX بواسطة SynthID، وهي علامة مائية رقمية تهدف إلى توضيح أن هذه الصور مزورة باستخدام الذكاء الاصطناعي، خاصة عندما تظهر في البحث أو Chrome.

ستتضمن إبداعات ImageFX أيضًا بيانات تعريف IPTC. وهذا، وفقًا لجوجل، سيوفر “للأشخاص مزيدًا من المعلومات عندما يواجهون صورنا التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي“.

كما يمكن للأشخاص في الولايات المتحدة وكينيا ونيوزيلندا وأستراليا تجربة هذه الأدوات الجديدة والمتجددة في مطبخ اختبار الذكاء الاصطناعي بدءًا من اليوم. ومع ذلك، فهي متاحة باللغة الإنجليزية فقط في الوقت الحالي.

يعمل نموذج Imagen 2 على تشغيل ميزات إنشاء الصور الجديدة في ImageFX. كما إنها أيضًا التقنية التي تقود خيارات الذكاء الاصطناعي التوليدية الجديدة في Bard وSearch وAds وDuet AI في Workspace وVertex AI.

تقول جوجل إن Imagen 2 يساعد في تقديم صور عالية الجودة تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حتى الآن.

وتشير الشركة إلى أن النموذج يساعد في الحفاظ على الصور خالية من القطع الأثرية ويحسن مجالات توليد الصور التي عانت منها هذه الأدوات حتى الآن.

بالإضافة إلى ذلك، تقول جوجل إنها قامت “باستثمارات كبيرة” في تدريب سلامة بيانات Imagen 2 مع إضافة حواجز حماية “للحد من المخرجات الإشكالية مثل المحتوى العنيف أو الهجومي أو الجنسي الصريح بالإضافة إلى تطبيق المرشحات لتقليل مخاطر إنشاء صور لأفراد محددين“.

ويرجع ذلك إلى قدرة النموذج المحسنة على إنشاء صور واقعية. كما تدعي الشركة أنها تجري أيضًا “اختبارات عدائية واسعة النطاق” للكشف عن المحتوى الذي قد يسبب مشاكل أو ضارًا وتضييق الخناق عليه.

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