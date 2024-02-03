تكنولوجيا: ‏Lecoo من Lenovo تطلق جهاز العرض LK210 بدقة 1080 بكسل

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت العلامة التجارية Lecoo التابعة لشركة Lenovo عن جهاز العرض الجديد، LK210، والموجه للمنازل والمكاتب.

يتميز جهاز العرض بدقة 1080 بكسل وسطوع 4800 لومن، مما يجعله مناسبًا لعرض العروض التقديمية والأفلام والمحتويات الأخرى في ظروف الإضاءة المختلفة.

يقدم الجهاز مجموعة متنوعة من أحجام الشاشات التي تتراوح من 50 إلى 200 بوصة. ويتميز جهاز العرض أيضًا بوظائف تلقائية بالكامل، بما في ذلك التركيز التلقائي للحصول على صور واضحة باستمرار بغض النظر عن موضعها وتصحيح الانحراف التلقائي للتخلص من التشوه الناتج عن الزوايا المائلة.

إحدى الميزات الرئيسية لجهاز LK210 هو نظام التبريد الخاص به. وتدعي شركة Lecoo أنها استخدمت ما تسميه مزيجًا من آلية “أشباه الموصلات المغناطيسية الحرارية Yamato”، ومروحة توربينية كبيرة مقاس 100 مم، وأنابيب حرارية نحاسية لضمان التشغيل الهادئ وعمر افتراضي طويل.

هناك أيضًا دعم للتحكم الديناميكي في درجة الحرارة وتعديل سرعة المروحة.

يتم تشغيل LK210 بواسطة شريحة HiSilicon 352 ويأتي مزودًا بذاكرة عشوائية (RAM) بسعة 2 جيجابايت ومساحة تخزين تبلغ 32 جيجابايت.

تروج شركة Lecoo لـ “جودة الصورة فائقة الوضوح الحقيقية بدقة 1080 بكسل” لجهاز العرض، والتي تدعي أنها تتفوق على “1080 بكسل“. ويدعم جهاز العرض أيضًا تقنيات فك تشفير 4K وتحسين جودة الصورة.

وفيما يتعلق بالاتصال، يوفر LK210 مجموعة متنوعة من الخيارات، بما في ذلك Ethernet وHDMI (إصدار غير محدد) وUSB-A (إصدار غير محدد) وAV ومقبس صوت 3.5 ملم. ولا ننسى أن هناك أيضًا دعمًا لتقنية Bluetooth 5.0.

بالإضافة إلى ذلك، فهو يتميز بمكبر صوت بقوة 15 واط لإخراج الصوت. ومن حيث الأبعاد، تبلغ أبعاده حوالي 302 × 265.9 × 143.8 ملم ويزن حوالي 3.8 كجم.

يتوفر Lecoo LK210 حاليًا للطلب المسبق على JD.com في الصين، بسعر 2619 يوان (حوالي 400 دولار أمريكي).

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