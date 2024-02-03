علوم وتكنولوجيا

تكنولوجيا: عيد ميلاد فيس بوك الـ20.. صور تكشف الشكل الأول للمنصة

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/5
  • 2/5
  • 3/5
  • 4/5
  • 5/5

شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: عيد ميلاد فيس بوك الـ20.. صور تكشف الشكل الأول للمنصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبلغ اليوم عمر فيسبوك، عملاق وسائل التواصل الاجتماعي الذي غير العالم، 20 عامًا، وفي هذين العقدين، تحول مؤسس فيسبوك، مارك زوكربيرج، من صبى صغير إلى الملياردير عملاق التكنولوجيا في وادي السيليكون، وقد شهدت المنصة التى ابتكرها تحولاً مذهلاً بنفس القدر.

 

أول شكل للمنصة
أول شكل للمنصة

 

وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، قطع فيسبوك الذي نعرفه شوطًا طويلًا منذ بدايته، حيث تأسس موقع Facebook في 4 فبراير 2004 على يد مارك زوكربيرج وزملائه في الكلية.

 

في ذلك الوقت، كان المقصود من الموقع أن يحل محل فيس بوك الحقيقي الذي كان عبارة عن نشرة ورقية تصور طلاب ومعلمي جامعة هارفارد.

 

صفحة فيس بوك
صفحة فيس بوك

 

لم يكن هناك ملف أخبار، ولا جدول زمني، ولا جدران أو تحديثات للحالة، وصورة واحدة فقط لكل ملف شخصي.

 

كان الموقع ببساطة عبارة عن مجموعة من صفحات الملفات الشخصية المعزولة التي تحتوي على مجموعة من معلومات السيرة الذاتية.

 

فيسبوم
فيسبوك

 

ولكن، ما لم تكن طالبًا جامعيًا في عام 2004، فمن غير المرجح أن تكون قد شاهدت هذا الإصدار من الموقع.

 

عندما تم إطلاق فيسبوك لأول مرة، كان المستخدمون بحاجة إلى عنوان بريد إلكتروني @harvard.edu حتى يتمكنوا من التسجيل، على الرغم من أن الأمر وصل طوال عام 2004 إلى جامعات أخرى أيضًا، بما في ذلك ستانفورد وأكسفورد وكامبريدج.


مارك زوكربيرج سابقا
مارك زوكربيرج فى بداية إنشاء فيس بوك

 

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع عبر جوجل نيوز

الكلمات الدلائليه
فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

إقرأ ايضا

Advertisements