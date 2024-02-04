شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تفكر فى شراء شركة ناشئة فى الذكاء الاصطناعى لدعم Vision Pro والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير حديث عن أن شركة أبل تخطط للاستحواذ على شركة Brighter AI، وهي شركة ألمانية ناشئة تعمل في مجال الذكاء الاصطناعي متخصصة في إخفاء هوية بيانات الوجه ولوحة الترخيص، وتهدف شركة Apple إلى استخدام هذا الاستحواذ لتحسين ميزات الخصوصية على Apple Vision Pro، حسبما قيل لموقع 9to5Mac.

وربما تفكر شركة أبل في استخدام تقنية Brighter AI لتقليل مخاطر قيام Apple Vision Pro بالتقاط معلومات تعريفية في مقاطع الفيديو أو الصور الملتقطة في الأماكن العامة.

وعادةً لا يتضمن التقاط اللقطات باستخدام جهاز iPhone هذه المخاوف، ومع ذلك، قد تثير Apple Vision Pro مشكلات، لأنها تستطيع تصوير الفيديو بشكل أكثر سرية من الهواتف الذكية، ويمكن أن تفيد هذه التقنية أيضًا الأجهزة المستقبلية التي تجعل التقاط الصور والفيديو أقل وضوحًا. يتضمن Vision Pro إشارة مرئية دقيقة على اللوحة الأمامية عند التقاط الوسائط.

وتستخدم Apple بالفعل تقنية لطمس الوجوه ولوحات الترخيص في صور خرائط Apple، ووفقًا لسياسة جمع الصور الخاصة بشركة Apple للخرائط، تطبق الشركة تقنية تمويه الصورة قبل نشر أي صور لحماية خصوصية الأفراد الذين تم التقاطهم أثناء عملية رسم الخرائط.

وأجرت شركة Apple سلسلة من اختبارات القيادة لمدة عام في جميع أنحاء الولايات المتحدة وأوروبا في عام 2015 لتحسين تقنية تمويه الصورة، ولم تنشر الشركة الصور التي تم جمعها ولكنها استخدمتها لتعزيز تقنيات التعتيم للوجوه ولوحات الترخيص.

فيما يحمل الاستحواذ على Brighter AI اهتمامًا خاصًا لأن الشركة تقدم تقنية الذكاء الاصطناعي المتقدمة لإخفاء هوية البيانات دون تشويش، وتعمل طريقة Brighter AI على تغيير الصور بحيث تظل الأهداف غير قابلة للتمييز، مع الاحتفاظ بمظهرها الطبيعي.

وبدلاً من ذلك، يستطيع Brighter AI تغيير الصور بطريقة لا يمكن التعرف على الأشخاص فيها، ويتم ذلك بطريقة تحافظ على المظاهر الطبيعية، وتعد تقنية Deeper Natural Anonymization 2.0 من Brighter AI بتطبيق واسع النطاق عبر العديد من المنتجات، ويمكن لشركة Apple توسيع نطاق استخدامها إلى ما هو أبعد من Apple Vision Pro وApple Maps.

وتأسست شركة Brighter AI في عام 2017، وحصلت على تمويل من المستثمرين آخر مرة في فبراير 2023، فيما يعد سعي أبل لتوفير حماية أكثر فعالية للبيانات الشخصية مع الحفاظ على جودة الصورة يعكس قيمها الأساسية.