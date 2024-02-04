تكنولوجيا: الرئيس التنفيذي لشركة شاومي يعلن عن تحول تركيز الشركة إلى السيارات

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تعمل شركة شاومي على إنتاج سيارة كهربائية منذ فترة طويلة وقد تم تجهيز سيارة Xiaomi SU7 EV الجديدة تمامًا ببعض الميزات المثيرة.

لا تعتبر شركة شاومي شركة مصنعة للهواتف الذكية فقط، فهي لديها مجموعة واسعة من المنتجات، وليس فقط الأجهزة الذكية، وتنتج شركة شاومي أجهزة تنقية الهواء، وأدوات تشذيب الشعر، وحتى لوحات الماوس، والآن دخلت قطاع السيارات.

وقد أحدثت شركة شاومي ضجة كبيرة في صناعة السيارات من خلال طراز SU7، مما يمثل أول دخول للعلامة التجارية في مجال السيارات الكهربائية بطرازين، Xiaomi SU7 و SU7 Max.

ويبدو أن الرئيس التنفيذي لشركة شاومي، Lei Jun، قد اتخذ قرارًا رائعًا بناءً على بيانه على Weibo، مشيرًا إلى أن السيارات هي الآن محور تركيزه الرئيسي.

وهذا بالتأكيد لا يعني ان شاومي ستتوقف عن تصنيع الهواتف وتصبح شركة تصنيع سيارات كهربائية فقط

أعلن Lei Jun أيضًا أن William Lu سيصبح المدير العام لشركة شاومي وسيكون Wang Teng المدير العام لعلامة Redmi التجارية. وهذا يعني في الواقع أننا سنفتقد حضور Lei Jun في أحداث تقديم منتجات شاومي، حيث سيكون William Lu الآن هو المتحدث في حدث إطلاق Xiaomi 14 Ultra، بناءً على منشوره.

المصدر