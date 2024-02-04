تكنولوجيا: صور مسربة توضح تصميم ومواصفات هاتف Redmi A3

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - رصدت صور لهاتف شاومي المرتقب Redmi A3 في عدد من منافذ البيع، والتي أوضحت تصميم ومواصفات هذا الإصدار قبل الإعلان الرسمي.

تؤكد الصور المسربة من حملة شاومي الترويجية لهاتف Redmi A3، على أن العملاق الصيني تقدم هذا الإصدار بتحسينات مقارنة بإصدار الشركة السابق Redmi A2.

ويظهر Redmi A3 بتغييرات في التصميم مقارنة بالإصدار السابق، والتي تتضم تصميم زجاجي في الغطاء الخلفي، وكاميرة مميزة بتصميم دائري، وهو تصميم أقرب لسلسلة هواتف Realme 11 Pro.

أيضاً توضح التسريبات أن الهاتف يتميز بشاشة LCD بحجم 6.71 إنش، وجودة عرض HD+، ومعدل تحديث 90Hz، كما تدعم الشاشة نسبة سطوع 400 nits، أيضاً من المقرر أن يتوفر الهاتف بثلاثة إختيارات في الألوان هم الأزرق، والأسود إلى جانب اللون الأخضر.

كما يضم Redmi A3 مستشعر رئيسي في الكاميرة الخلفية بدقة 13 ميجا بيكسل، بينما تأتي الكاميرة الأمامية بدقة 8 ميجا بيكسل في الكاميرة الأمامية.

ويدعم هذا الإصدار بقدرة بطارية 5000 mAh، ويدعم الشحن بقدرة 10W، كما يأتي الهاتف برقاقة MediaTek، وذاكرة عشوائية 4 جيجا بايت رام في ذاكرة LPDDR4X، وذاكرة إفتراضية بسعة 4 جيجا بايت رام، كما يأتي بسعة تخزين128 جيجا بايت في سعة LPDDR4X.

أيضاً من المقرر أن يأتي الهاتف بإصدار Go من نظام Android 13، وفي الإتصال يتميز الهاتف بدعم تقنية البلوتوث 5.0، ويدعم شبكات 4G وWiFi 2.4GHz، ويضم منفذ USB C، ومدخل 3.5مم للسماعات.

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