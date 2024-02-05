تكنولوجيا: تسريبات تفيد بأن هاتف Xiaomi Mix Flip قادم في الطريق

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - يقال إن شركة شاومي تستعد لإطلاق أول هاتف ذكي قابل للطي على شكل صدفي قريبًا. وقد ترددت شائعات عن إطلاق Xiaomi Mix Flip في الصين والأسواق العالمية الأخرى، مع تسرب جديد يكشف الآن عن مزيد من التفاصيل حول الجهاز القابل للطي.

وفقًا للمصدر، فإن هاتف Xiaomi Mix Flip يتميز بتجعيد غير محسوس. وفي حين ان كل جهاز جديد قابل للطي يدعي أنه تخلص من التجعد، يبقى أن نرى مدى نجاح شركة شاومي في ذلك.

بالإضافة إلى ذلك، يقال أن Mix Flip يحتوي على كاميرتين خلفيتين. ومن المتوقع أن يأتي هاتف شاومي القابل للطي هذا مزودًا بكاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل وكاميرا مقربة قياسية.

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