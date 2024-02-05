تكنولوجيا: أبل تحقق رقمًا قياسيًا جديدًا مع إيرادات آيفون في الولايات المتحدة والهند

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تفوقت شركة أبل على شركة سامسونج في معدلات شحن الهواتف لأول مرة في التاريخ، وهو ما يعد تغييرًا غريبًا في مبيعات هواتف آيفون الخاصة بالشركة.

لسنوات عديدة، كانت سامسونج هي الشركة الأولى في مجال شحن الهواتف، ويرجع ذلك في الغالب إلى تاريخها الطويل في سوق الهواتف الذكية وقدرتها على تصنيع الهواتف في سلاسل مختلفة لكل ميزانية.

ومن ناحية أخرى، تستخدم أبل باستمرار مواد عالية الجودة ولا تتراجع عندما يتعلق الأمر بتقديم أحدث تقنيات المعالجات المتوفرة لديها حتى مع مجموعة “iPhone SE” متوسطة التكلفة، ويسعد أصحاب الهواتف الذكية بذلك.

ولم ينقطع صعود شركة أبل على الرغم من انخفاض مبيعات الهواتف السنوية العالمية بنسبة 4% مقارنة بالعام السابق.

ولأول مرة على الإطلاق، تصدرت شركة أبل تصنيف الهواتف الذكية المباعة خلال عام واحد. وأشار مدير الأبحاث في شركة Counterpoint، جيف فيلدهاك:

“حلت شركة أبل محل شركة سامسونج كأكبر لاعب في مجال الشحنات لأول مرة منذ عام كامل. وفي حين قدمت الولايات المتحدة أكبر مساهمة من حيث الحجم في نمو شركة أبل، فقد تلقت أيضًا دفعة كبيرة من خلال نمو مزدوج الرقم في الأسواق الناشئة بما في ذلك الهند ومنطقة البحر الكاريبي وأمريكا اللاتينية والشرق الأوسط وأفريقيا“.

وقد عوض هذا النمو أي تحديات قد تواجهها شركة أبل في الصين بسبب عودة ظهور شركة هواوي. ومع نمو مصاحب لـ ASP بنسبة 2%، يمكن اعتبارها في دورة إيرادات فائقة، مدعومة بثبات النظام البيئي الخاص بها إلى جانب اتجاه التميز، حيث تجاوزت إيرادات سنوية قدرها 200 مليار دولار.

وتأتي الحصة السوقية القوية لشركة أبل في مبيعات الهواتف بشكل رئيسي من الولايات المتحدة والهند، لكن وضع أبل في الصين لا يزال ليس في حالة جيدة.

ومع العودة الرائعة لشركة هواوي في الصين، يبدو أن شركة أبل قد هُزمت من قبل الشركات المصنعة الأصلية الصينية الأخرى.

قد يكون السبب وراء صعود شركة أبل هو رغبة المستخدمين المتزايدة في اقتناء جهاز أكثر تميزًا مع مرور الوقت، وفي الواقع تؤكد الإحصائيات ذلك.

هناك انخفاضات في كل من الشحنات ومعدلات مبيعات أجهزة سامسونج المنخفضة الجودة. وصلت إيرادات أبل السنوية إلى 203 مليارات دولار في عام 2023، مسجلة رقما قياسيا جديدا.

المصدر