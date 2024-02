شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مايكروسوفت تخطط لطرح ألعاب Starfield وIndiana Jones وGreat Circle إلى PS5 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدو أن شركة مايكروسوفت تعمل على تغيير استراتيجيتها في مجال الألعاب، حيث تزعم التقارير أن الشركة تفكر في الإطلاق المحتمل لألعاب الطرف الأول على وحدات التحكم المنافسة، حيث إن Starfield، لعبة تقمص الأدوار الفضائية من Bethesda Softworks المملوكة لشركة مايكروسوفت والتي تم إطلاقها حصريًا على Xbox والكمبيوتر الشخصي في سبتمبر من العام الماضي، قد تأتي إلى PS5.

كما تخطط Xbox أيضًا في جلب عنوان Bethesda آخر قادم إلى وحدة تحكم Sony، وقد تم الكشف عن لعبة Indiana Jones and the Great Circle لأول مرة في معرض Xbox Developer Direct الشهر الماضي، ويمكن أيضًا إطلاقها على PS5.

ويأتي التقرير حول الإصدار المحتمل لـ Starfield خارج نظام Xbox والكمبيوتر الشخصي من XboxEra، نقلاً عن مصادر مجهولة تدعي أن لعبة Bethesda's RPG قيد النظر لإطلاق PS5، وعلى الرغم من عدم وجود تفاصيل حول الجدول الزمني للإصدار، يقول التقرير إن ذلك قد يحدث بعد إطلاق توسعة Shattered Space، التي تم الإعلان عنها في ديسمبر من العام الماضي، على وحدات تحكم Xbox والكمبيوتر الشخصي في وقت لاحق من هذا العام.

بالإضافة إلى ذلك، أخبرت المصادر XboxEra أن مايكروسوفت قامت "باستثمار إضافي في مجموعات تطوير PlayStation 5 لدعم جهود التطوير المستمرة،" يقول التقرير أيضًا أن التحول في موقف مايكروسوفت لإصدار عناوين الطرف الأول على الأنظمة الأساسية المنافسة لم يأت دون بعض المقاومة الداخلية، وقد انخرطت القيادة العليا للشركة في مناقشات داخلية "عنيفة" حول هذه المسألة، مع عدم موافقة الجميع على الاتجاه الجديد، لكن لا يمكن تجاهل الحافز المالي المتمثل في إطلاق أكبر ألعابها على وحدات تحكم منافسة مثل PS5 وNintendo Switch.

وبصرف النظر عن Starfield، فإن لعبة Bethesda الكبيرة التالية، Indiana Jones and the Great Circle، يتم النظر فيها أيضًا لإطلاق PS5، وفقًا لموقع The Verge، ويزعم التقرير، نقلاً عن مصدر مطلع على خطط مايكروسوفت، أن لعبة Indiana Jones يبدو أنها ستنضم إلى قائمة عناوين Xbox التي يمكن أن تشق طريقها إلى PS5 وNintendo Switch.

وتم الإعلان عن لعبة Indiana Jones لـ Xbox Series S/X والكمبيوتر الشخصي، وستكون حصرية بتوقيت محدد، مع احتمال إطلاق PS5 قيد النظر لعدة أشهر بعد وصول اللعبة إلى Xbox وWindows، ويقول التقرير أن الناشر Bethesda يتطلع إلى جدول زمني لإطلاق وحدات تحكم مايكروسوفت وأجهزة الكمبيوتر في ديسمبر 2024.

لم تؤكد مايكروسوفت رسميًا أي تفاصيل حول خططها المبلغ عنها لإصدار ألعاب الطرف الأول على منصات أخرى وقد يتغير قرارها بشأن بعض العناوين الحصرية التي ستتحول إلى منصات متعددة، ومع ذلك، تتبع التقارير الجديدة شائعات عن احتمال وصول عناوين Xbox أخرى إلى PS5 وNintendo Switch.

ويقال إن العناوين الحصرية مثل Hi-Fi Rush وSea of Thieves يمكن أن تصبح متعددة المنصات، حيث تقول مصادر XboxEra أن الأول قد يكون متاحًا على وحدات التحكم المنافسة في الربع الأول من عام 2024.

كان موقف Xbox السابق فيما يتعلق بألقاب الطرف الأول واضحًا: الإطلاق الحصري على وحدات تحكم Xbox والكمبيوتر الشخصي، مع إمكانية الوصول إلى الاشتراك عبر Game Pass، وأكد آرون جرينبيرج، نائب رئيس تسويق ألعاب Xbox في مايكروسوفت، على X (Twitter سابقًا) - قبل وقت طويل من إطلاق Starfield - أن اللعبة لن تكون حصرية موقوتة، مع عدم وجود إشارة إلى وصولها إلى PlayStation على الإطلاق.